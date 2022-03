Arredare in stile industriale: quali mobili e quali colori scegliere? Dove trovare alcune idee

Comprare casa è indubbiamente una dei passi fondamentali: comprare casa, infatti, significa distaccarsi da quello che è il proprio nucleo familiare, dalle proprie consuetudini e abitudini. Sin da quando si comincia ad avere un lavoro più stabile ed uno stipendio abbastanza soddisfacente, si cominciano a mettere i soldi da parte proprio in virtù del fatto che prima o poi si dovrà abbandonare il tetto familiare. Oggi, come avrete capito, ci occupiamo di arredamento e, in particolar modo dell’arredamento in stile industriale: quali mobili e quali scegliere? Dove trovare alcune idee.

Arredare casa si prefigura indubbiamente come una delle scelte più importanti: oggigiorno la scelta è davvero tanto vasta e i cataloghi a nostra disposizione sono davvero innumerevoli. Oggi con l’arredamento si possono valicare nuove soglie spaziali, nuovi confini. Ora entriamo nel vivo della guida e scopriamo insieme come arredare in stile industriale.

Stile industriale

Ben pochi sono a conoscenza del fatto che, tramite l’arredamento, sia possibile emulare nuovi stili: molte culture, infatti, sono caratterizzate da colori, colori che è possibile trovare solo in determinate regioni e che risulterebbero inusuali dalle nostre parti. Quando parliamo di stile industriale intendiamo un tipo di arredamento caratterizzato dall’accostamento di materiali diversi fra di loro: questo stile rispecchia davvero molto la modernità dei giorni nostri, si prefigura come un arredamento tecnologico e che guarda alle nuove esigenze.

Per quanto possa essere recente questo stile, esso affonda le proprie radici nelle tendenze vintage: la tendenza allo stile vintage, infatti, si caratterizza per essere la prima vera e propria tendenza ad aver spopolato nei nostri salotti. La moda, successivamente, ha subito numerosi cambiamenti passando allo stile “professionale”; industriale e moderno si caratterizzano per essere due stili davvero molto simili, ma con delle profonde differenze.

Concetto cardine, infatti, alla base dello stile “industriale” è la praticità: nonostante molti elementi possano preliminarmente passare come pacchiani nell’insieme, ogni elemento all’interno della casa svolge una propria funzione.

Colori

Per quanto riguarda i colori, ciò che viene maggiormente accolto dallo stile industriale è soprattutto il nero o comunque, in generale, dei colori spenti: essi, infatti, devono intendersi completamente con l’arredamento in ghisa o comunque in metallo e con elementi più industriali.

Dove trovare alcune idee

Se vi siete lasciati accattivare dallo stile industriale, uno dei principali siti da tenere come riferimento è sicuramente Pinterest: questo social, infatti, permette di raccogliere numerosissime idee su molteplici stili, non solo quello industriale ma tanti altri.