Colazione pre workout: cosa mangiare? Quanto tempo prima di iniziare l’allenamento?

Allenarsi è sicuramente una delle prerogative principali oggigiorno: essere di bel aspetto e si buona presenza aiuta indubbiamente nei rapporti. Molto spesso, quando si vuole perdere peso e tonificare allo stesso tempo il proprio corpo, si tende a non seguire una dieta precisa e corretta: perdere peso, infatti, non significa solamente diminuire le quantità ma invece mangiare meglio e in maniera più sana. Uno dei pasti che viene molto spesso saltato è la colazione, ed è proprio questo l’argomento di cui ci occupiamo oggi: scopriamo insieme tutto sulla colazione pre-workout, cosa mangiare e quanto tempo prima iniziare l’allenamento.

Sin dalle prime luci della mattina, siamo costantemente di fretta: uno dei pasti che viene maggiormente trascurato è proprio quello della colazione, nonostante si prefiguri come uno dei principali e più importanti. Quando si svolge attività fisica, in particolar modo, risulta davvero fondamentale mangiare e rifocillarsi al meglio per sostenere il carico previsto per la giornata. Entriamo subito nel vivo della guida e scopriamo insieme cosa mangiare prima dell’allenamento.

Cosa mangiare

Spesso si trascura l’importanza della colazione, tuttavia prima dell’allenamento risulta davvero necessario assumere proteine, carboidrati e vitamine: fare una colazione non corretta potrebbe comportare problemi di indigestione o anche di mal di stomaco. Per capire bene cosa assumere prima di un allenamento, bisogna tenere in considerazione che durante un allenamento vengono consumati principalmente carboidrati e proteine, proprio per questo motivo a colazione risulta necessario assumere quelli piuttosto che cibi ricchi di grassi. Un’altra delle componenti necessarie da assumere sono indubbiamente i sali minerali.

Fare colazione risulta necessario per qualsivoglia allenamento, come camminati, pesi o anche fitness: riepilogando quindi, deve essere un pasto leggero per quanto riguarda i grassi e ricco di carboidrati e proteine.

Colazione dolce

Se siete amanti delle colazioni dolci, allora sarete felici di sapere che potete tranquillamente assumere: latte, yogurt, pane tostato o fette biscottate con confettura. Inoltre potrete assumere anche la cioccolata fondente.

Colazione salata

Se invece siete amanti della colazione salata, come affettati potete tranquillamente assumere bresaola o tacchino, ma anche pane tostato e la frutta.

Fra gli alimenti da preferire per la colazione troviamo certamente le banane come frutta, ma anche l’avena: a tal proposito sono presenti sulla rete numerose ricette anche davvero molto gustose per soddisfare i palati più pretenziosi.

Quando fare colazione

Veniamo adesso alla domanda più gettonata: quando fare colazione prima del work out. Fare colazione prima, infatti, potrebbe comportare una sensazione di gonfiore; l’ideale, per quanto riguarda la colazione, è farla circa un’ora prima del work out.