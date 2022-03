PortaleAsteGiudiziarie.com è un portale di aste completo e intuitivo

Il mondo delle aste si sta espandendo sempre più e le nuove normative che lo regolano hanno permesso una visibilità maggiore e quindi un pubblico molto più ampio. Proprio per questo motivo i portali di aste sono sempre più numerosi e hanno sempre più visitatori.

PortaleAsteGiudiziarie è davvero un portale alla portata di tutti; si caratterizza per la sua facile navigazione e una struttura intuitiva e semplificata, anche per chi ha deciso per la prima volta di affacciarsi sul mondo delle aste.

Oltre ad essere semplice, il portale di Aste Giudiziarie è anche altrettanto completo poiché incorpora tutti i beni che possono essere sottoposti alle aste. Come possiamo vedere nella Home, ci sarà permesso comunicare se siamo alla ricerca di beni immobiliari, di beni mobiliari, di beni immateriali o di aziende.

Quando una persona o un’azienda non riesce più a saldare i suoi debiti e risarcire il creditore i beni di suo possesso saranno sottoposti ad asta giudiziaria; attraverso la vendita forzata dei beni il creditore sarà risarcito e il debitore sarà assolto dai suoi debiti. Nonostante le aste giudiziarie vengono vissute come un evento traumatico e negativo possono essere la giusta soluzione sia per il debitore che per il creditore.

Nella Home di portaleastegiudiziarie.com troviamo quindi il motore di ricerca che in primis ci chiederà di scegliere tra la sezione degli immobili, dei beni mobili, dei beni immateriali e delle aziende.

Una volta selezionata la sezione generale bisognerà scegliere tra le varie categorie della sezione; ecco l’elenco completo:

La sezione degli immobili si divide in:

commerciale

sportivo

residenziale

industriale

Nella sezione dei beni mobili invece troviamo:

arte, oreficeria, orologeria e antiquariato

autoveicoli e cicli

abbigliamento e calzature

arredamento ed elettrodomestici

macchinari, utensili e materie prime

informatica ed elettronica

nautica

Nella sezione dei beni immateriali le categorie sono:

azioni e titoli

crediti

Infine la sezione delle aziende che si divide in:

cessione e affitto d’azienda

quota societaria

Queste macro categorie sono poi divise ulteriormente per permetterti di scegliere se fare una ricerca avanzata più dettagliata o molto generale.

Dopo aver scelto la sezione e la categoria sarà possibile anche selezionare il comune, la provincia o la zona o anche scegliere di fare una ricerca esclusiva in uno specifico Tribunale.

In basso alla Home potrai anche sfogliare tra le aste in evidenza, le ultime novità del momento e le occasioni da non perdere.

Ogni annuncio al suo interno conterrà tutti i dettagli dell’asta e le informazioni utili per potervi partecipare. Aprendo l’annuncio di interesse troverai: il prezzo di base, l’offerta minima ed il rialzo minimo, la descrizione dettagliata del bene, tutti i dettagli inerenti alla vendita tra cui la data di pubblicazione, la tipologia e la modalità di vendita e i termini per presentare l’offerta.

All’annuncio verranno allegati tutti i documenti necessari, nel caso di un immobile, ad esempio, potrai consultare la perizia di stima, l’avviso di vendita, l’ordinanza di vendita con gli eventuali aggiornamenti e la documentazione fotografica.

Oltre a tutti gli elementi forniti sul bene saranno forniti elementi importanti anche sulla procedura esecutiva, come il tribunale di appartenenza, il tipo e il numero di procedura ed il nome del custode o del giudice.