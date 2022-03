Autry Scarpe: ecco dove trovare e quanto costano queste sneakers da uomo e da donna

Apparire belli e curati è da sempre una delle prerogative fondamentali della popolazione: fare una bella impressione su una persona parte innanzitutto dall’aspetto esteriore. Purtroppo, senza troppi giri di parole, la bellezza e l’aspetto esteriore sono le prime cose che una persona a noi sconosciuta può notare e apparire curati e ben vestiti è davvero importante. Curare il proprio aspetto esteriore, tuttavia, non significa indossare vestiti griffati e avere sempre l’ultimo modello di scarpe ai piedi, ma significa semplicemente indossare dei vestiti puliti ed essere ordinati. Oggi, come avrete ben capito, ci occupiamo di moda ed in particolar modo di Autry scarpe: vediamo insieme dove trovare questi modelli e quanto costano queste sneakers sia da uomo che da donna.

Sono in molti coloro che affermano di non andare dietro alle marche e ai brand di lusso: tuttavia sono molte le marche che effettivamente possono dire di aver cambiato il contesto storico della moda. Uno dei marchi sicuramente molto importanti è Autry. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Il brand

Il brand Autry si prefigura indubbiamente come uno dei brand più importanti del contesto della moda per la realizzazione di scarpe: questa azienda si propone proprio, anche per lo stile di cui si fa portatrice, un vero e proprio vintage brand. Questa azienda fu fondata a Dallas, in Texas, nel 1982; sin dalla sua fondazione, questa scarpa viene riconosciuta in tutto il Nord America per essere la scarpe con la bandiera americana.

Le scarpe

Le scarpe prodotte dal brand si collocano a metà strada fra il vintage ma comunque originale, proprio per la grande bellezza e qualità dei modelli: questa scarpa viene conosciuta in tutto il mondo anche grazie alle numerose innovazioni di cui essa si fa ambassador.

Dove trovarle

L’azienda, ovviamente, dispone di un proprio sito web dove è possibile trovare tutte le creazioni ed i modelli. Nel menù a tendina, presente in alto a sinistra, potrete trovare la sezione legata a uomo, donna ed una invece per le informazioni generali e quindi dove trovare gli store ma anche informazioni sulla filosofia su cui si erge il brand. Sono presenti numerosi modelli, sia da uomo che da donna: il loro prezzo si colloca su poco più di 150 euro. Inoltre Autry Action Shoes non si occupa solamente di scarpe ma anche di abbigliamento in generale: sul sito ufficiale potrete trovare le numerose proposte, come felpe e pantaloni.