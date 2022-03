Ordine avvocati Trani: ecco come iscriversi e dove trovare informazioni

L’ambito della legge è sicuramente un ambito davvero molto vasto e complicato: tuttavia esso rappresenta un substrato fondamentale e che ci permette di vivere nella maniera più tranquilla possibile. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo desiderato di poter diventare avvocati, di poter difendere coloro i quali si trovano nella parte del giusto. Oggi come, avrete ben capito, ci occupiamo di legge ed in particolar modo dell’ordine avvocati a Trani: vediamo insieme come iscriversi e trovare informazioni.

Quando sentiamo parlare di legge, a tutti noi gira un po’ la testa; parlare di Codice Civile, Codice Penale e pensare a tutti quei manuali può far perdere il senno a moltissime persone. Tuttavia l’ambito della legge è davvero molto importante e ci permette di condurre la nostra vita in maniera tranquilla, salvaguardati da quelle che sono le leggi. Entriamo nel vivo della guida e scopriamo insieme tutto su questa professione.

Professione

Per esercitare la professione di avvocato, è necessario aver intrapreso il corso di laurea di Giurisprudenza e aver ottenuto la laurea in legge. Attualmente la durata del piano di studi è quella magistrale e cioè i consueti tre anni per la triennale e poi due anni per la specialistica. Una notizia che farà ben sperare in molti, è che indipendentemente dal voto di laurea, si potrà essere ugualmente abilitati.

Per diventare avvocati, ad ogni modo, è necessario sostenere il tirocinio legale: questo periodo si prefigura proprio come un banco di prova per coloro che vogliono intraprendere la professione. Questo tirocinio ha una durata di 18 mesi.

Esame di abilitazione

Per diventare definitivamente avvocato, è necessario aver sostenuto l’esame di abilitazione professionale: esso si compone, tuttavia, di diverse parti cioè tre prove scritte e una orale.

Ordine avvocati

Per iscriversi all’ordine degli avvocati di Trani è necessario inviare il modulo di iscrizione: sul sito ufficiale è possibile trovare il modulo in formato PDF. Per qualsiasi informazione, potrete comunque recarvi al sito ufficiale; è presente, inoltre, una sezione sul sito dedicata alla modulistica dove potrete trovare tutto ciò che vi serve.