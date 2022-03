Tendenze orologi 2022: quale scegliere come regalo

Dovete fare un regalo speciale e non sapete quali sono le tendenze degli orologi 2022? Ecco a voi le novità relative agli orologi che vanno di moda quest’anno!

Se desiderate regalare un orologio è sempre meglio scegliere un’occasione speciale, tenendo sempre in considerazione i gusti personali. Alcuni infatti preferiscono orologi sportivi, altri orologi eleganti da utilizzare in occasioni più particolari. Sarà importante individuare il modello adatto alle esigenze della persona che lo dovrà indossare. Online si trovano incredibili offerte a pressi scontati e, soprattutto, è possibile affidarsi ad ecommerce che danno le stesse garanzie dell’acquisto in un negozio fisico. Sarà quindi possibile scegliere orologi Casio online, oppure Garmin, Tissot, Sector e tutte le marche più amate e ideali come perfette idee regalo.

Come scegliere l’orologio giusto

L’orologio è un accessorio distintivo capace di esaltare la personalità di chi lo indossa, con caratteristiche e modelli specifici che lo rendono un oggetto molto apprezzato.

Molti modelli richiamano il gusto vintage, altri il futuro con dei design e materiali molto moderni. Per gli appassionati, comunque, resistono i modelli più classici ed eleganti, sicuramente sempre apprezzati. Le tendenze in fatto di orologi per il 2022 si abbiano ai cambi di look e ai colori decisi presenti nelle vetrine dei negozi più fashion.

Sul mercato sono presenti tantissimi modelli per tutte le tasche, ma la moda di quest’anno si concentra su modelli vintage e retrò, che possono anche essere acquistati di seconda mano. Per chi invece non ama il vintage, quest’anno si deve lasciar trasportare dall’acquisto di modelli molto vistosi e sfarzosi con l’aggiunta di brillanti, pietre e laminati di diverse tipologie.

L’orologio è oramai diventato un accessorio a cui non si può rinunciare, come un bracciale, impreziosito da dettagli particolari o da cinturini studiati su misura di chi dovrà indossarlo. Un vero e proprio gioiello caratterizzato da maglie lisce o satinate, mettendo da parte quei bracciali troppo pesanti ed elaborati che non possono essere utilizzati per tutte le occasioni.

Gli orologi classici, sempre di moda anche nel 2022

Per coloro che invece preferiscono un modello classico, senza troppi fronzoli, può scegliere di regalare degli orologi con quadranti semplici, a forma tonda o rettangolare, sempre apprezzati da tutti.

Le tendenze per gli orologi da donna seguono due caratteristiche fondamentali: tradizione e lusso. Questi sono dunque i fattori che secondo gli ultimi sondaggi guidano gli acquisti delle donne, che adorano sempre più spesso gioielli con forme classiche, ma impreziositi da un dettaglio di lusso.

Gli orologi per uomo di moda nel 2022 sono quelli classici, indistruttibili e sempre precisi. I modelli consigliati sono quelli tradizionali del made in Italy, con design raffinati e glamour. Gli orologi consigliati per quest’anno devono unire funzionalità ed eleganze, molti marchi storici offrono prodotti di questo tipo, si consiglia sempre di optare per orologi di qualità.

Non vi resta che andare tra le vetrine, o sfogliare le pagine del vostro ecommerce preferito, per cercare l’orologio perfetto da regalare ad una persona cara o da scegliere come compagno di avventure da portare sempre con sé.