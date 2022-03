SOS rumori in condominio, il vademecum per uscirne indenni

L’abbiamo sperimentato tutti: stai cercando di dormire bene la notte, ma i tuoi vicini e i loro ospiti hanno altre idee. O forse le persone che vivono nell’appartamento sopra di te se ne vanno in giro come se stessero giocando a basket nel loro soggiorno.

Trattare con i rumori in condominio può essere un processo complicato, soprattutto se i tuoi vicini non collaborano. Prima di entrare nel modo in cui dovresti affrontare i disturbi del rumore, è importante capire quale tipo di rumore richiede un qualche tipo di azione.

I rumori in condominio sono complicati: non esiste una soglia magica per decidere quando il rumore diventa così grave da dover fare qualcosa al riguardo, e il contesto è sempre importante. La maggior parte di noi non si lamenterebbe di un vicino che falcia il prato di sabato pomeriggio, ma farlo nel cuore della notte potrebbe essere motivo di lamentela. Esistono anche standard diversi a seconda della fonte del rumore.

Lo statuto di solito consente ai cantieri, ai treni e ad alcune aziende di fare una quantità ragionevole di rumore durante il giorno, limitando tale rumore di notte. Se senti rumori da una fonte commerciale e pensi che sia contro il tuo regolamento locale, puoi – insieme ad altri condomini che lamentano lo stesso problema – affidarti alle amministrazioni condominiali Estia per trovare il professionista più adatto per tutelarti. Molte città hanno una funzione online per la segnalazione di rumori in condominio.

Altrimenti, di solito c’è un numero di telefono da chiamare. In entrambi i casi, troverai le informazioni pertinenti sul sito Web ufficiale della tua città.

Rumori in condominio, quali sono i tentativi bonari

Trattare con i vicini rumorosi è un argomento delicato per i proprietari di case. Probabilmente tu e i tuoi vicini sarete bloccati insieme a lungo termine.

Dal momento che non hai altra scelta che vivere uno accanto all’altro, è meglio evitare una disputa prolungata.

Se il tuo vicino sta facendo una quantità irragionevole di rumore, ecco i passaggi che dovresti seguire: in primis parla con loro direttamente. Spesso, le persone semplicemente non si rendono conto di quanto rumore stiano facendo. Se parli con il tuo vicino, assicurati di mantenere le cose amichevoli, non essere conflittuale.

Sii specifico sul problema che stai sollevando. Se il rumore è un problema continuo, prenditi del tempo per registrare le istanze del rumore per diversi giorni. Questi registri mostrano al tuo vicino che sei serio e potrebbero tornare utili in seguito se le cose peggiorano. Infine, offri alcune soluzioni ragionevoli o compromessi.

Ricorda, il tuo vicino ha il diritto di godersi la propria casa (entro limiti ragionevoli) proprio come te. A seconda di ciò che stavano facendo che ha causato i rumori in condominio, potresti chiedere loro di limitare le loro attività a determinate ore o suggerire di spostare le attività al chiuso.

Rumori in condominio: e se il vicino non ascolta?

Nel caso di un singolo incidente, come una festa in casa, potrebbe essere il momento di denunciarli, sia all’ufficio dello statuto della città che alla linea di non emergenza della polizia. Se la tua città accetta denunce per rumori in condominio, è meglio contattarli prima di andare alla polizia; chiamare la polizia dovrebbe essere l’ultima risorsa.

Se si tratta di un problema di rumore in corso, potresti invece voler offrire al tuo vicino un fermo avvertimento: non stai ancora intraprendendo un’azione legale, ma lo farai se non risolve il problema.

Aiuta se puoi indicare specifici regolamenti sul rumore che stanno violando, questo potrebbe aiutarli a rendersi conto che il loro rumore è un problema serio e potrebbero dover affrontare conseguenze legali. Se preferisci evitare qualsiasi tipo di confronto, potresti anche fare un po’ di smorzamento dei rumori in condominio fai-da-te.

Ci sono molte opzioni per la tua casa che potrebbero ridurre il rumore dall’esterno, inclusi pannelli acustici o isolamento acustico.