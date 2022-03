Rompicapo matematici: quali sono i più complicati? Quando proporli?

Quando si tratta di effettuare calcoli, non tutti risultano molto ben posti: negli ultimi anni, infatti, la cultura scientifica è stata messa da parte sempre di più in favore delle lettere. Conoscere la matematica di base ci permette di risolvere problemi della vita quotidiana e per questo motivo essa non deve mai essere tralasciata. Oggi ci occupiamo di matematica ed in particolar modo di indovinelli matematici: quali sono i più complicati e quando proporli.

Quando si organizza una serata fra amici, molte volte non si sa proprio cosa proporre: i giochi da tavolo molte volte possono risultare visti e rivisti e molto spesso si ha voglia di qualcosa di nuovo. Una soluzione abbastanza valida può essere quella di proporre degli indovinelli matematici; sono in molti coloro che si cimentano in questa impresa che molte volte può rappresentare un vero e proprio momento di sfida. Vediamo quali sono i più divertenti e complicati.

Quali sono

Gli indovinelli matematici sono alcuni quesiti di natura logica matematica che possono essere risolti mediante semplici operazioni matematiche. Molto spesso questi si possono prefigurare proprio come una vera e propria sfida, nonostante appunto nella maggior parte dei casi questi siano davvero semplici e immediati. Vediamo subito quali sono i rompicapi migliori.

Partendo dai più semplici…

“Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?”

Soluzione: Due chili, poiché tagliando in due parti il mattone, le due metà peseranno entrambe un chilo.

“La somma dell’età di cinque uomini è 121. Tra 20anni quale sarà la somma della loro età?”

Soluzione: 221 anni, cioè 8*5+121

“Un artigiano deve fare 100 targhe numeriche, dalla 1 alla 100. Quante volte dovrà scrivere il numero 9?”

Soluzione:20 e cioè 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

“Se cinque gatti catturano cinque topi in cinque minuti, quanti gatti ci vogliono per catturare cento topi in cento minuti?”

Soluzione: Sempre cinque gatti.

“L’altro ieri Marco aveva 17 anni: l’anno prossimo ne avrà 20. Come è possibile?”

Soluzione: Ieri era il 31 Dicembre e Marco ha compiuto 18 anni. Quest’anno ne compirà 19 e l’anno prossimo 20.

“Ogni giorno raddoppio la quantità di vino in una botte. Se in cinque giorni riempio la botte, quanto tempo ci metto a riempirne la metà?”

Soluzione: 4 giorni perché raddoppiando ogni giorno, il penultimo giorno la botte sarà piena solo per la metà.

“Padre e figlio hanno 36 anni in due. Sapendo che il padre ha 30 anni più del figlio, quanti anni ha il figlio?”

Soluzione: Il figlio ha 3 anni e il padre ha 33 anni.