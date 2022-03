Legge anticorruzione: che sanzioni prevede? Quando si applica?

Il mondo della legge si prefigura come davvero molto complesso e articolato: nonostante ciò tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo immaginato di poter diventare avvocati. Proteggere e salvaguardare quella che è la sfera personale dell’individuo affascina in molti; poter salvaguardare quelli che sono i diritti e tutelari i doveri a cui ogni cittadino deve adempire è un ambito davvero molto importante e di grande spessore. Oggi, come avrete ben capito, ci occupiamo di legge ed in particolar modo della legge anticorruzione: vediamo insieme quali sanzioni prevede e quando applicarla.

Districarsi nelle centinaia di migliaia di leggi è un’operazione che può far raggelare il sangue anche ai migliori: fra Codice Civile, Codice e altri manuali di legge, si rischia davvero di perdere la testa. Tuttavia, in molteplici situazioni, conoscere la legge è davvero molto importante: nel corso della nostra vita, infatti, ci imbattiamo in diverse situazioni dove la mano della giustizia potrebbe davvero rappresentare una grande aiuto. Ora entriamo nel merito della guida e scopriamo insieme cosa prevede la legge anticorruzione.

Cos’è

La legge del 6 novembre 2012 n’.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è la cosiddetta legge anticorruzione. Questa legge, appunto, regolamenta e disciplina tutte quelle norme che devono essere necessariamente applicate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della trasparenza. La legge è composta da una serie di commi, 83 in particolar modo, che definiscono tutte le normative che è necessario applicare in tema di corruzione.

Esse pongono nuovi limiti, obblighi e adempimenti alla pubblica amministrazione, andando a sottolineare una serie di provvedimenti ferrei e ligi, volti comunque ad evitare che le misure vengano modificate.

La legge, anche chiamata Legge Severino, fu oggetto di alcune modifiche anche dai ministri successivi, in particolar modo dal governo Monti al governo Berlusconi IV.

Legge Madia

Strettamente connessa alla Legge Severino, è la Legge Madia, un decreto legislativo del 25 maggio 2016 in materia di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione e corruzione, pubblicità e trasparenza”. Questa legge permette all’ANAC di poter redigere dei piani triennali e una nuova definizione dell’assetto organizzativo dell’organo.