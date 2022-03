L’ITC Enrico Caruso si trova a Napoli, in via San Giovanni De Martha, 8. Si tratta di un istituto di Istruzione superiore, che comprende circa 200 allievi. La scuola accoglie studenti con particolari esigenze.

La scuola è dotata di numerosi laboratori per un apprendimento completo dei ragazzi, oltre che diverse strutture scolastiche per suddividere le aree di apprendimento dell’istituto.

La struttura moderna è dotata di standard di sicurezza, e diverse funzionalità per soddisfare studenti esigenti.

I diversi percorsi di studi permettono, inoltre, permettono agli studenti di perseguire le loro ambizioni e aspirazioni, e di realizzare il loro futuro.

ITC Caruso: l’istituto

L’istituto ITC Caruso si trova a Napoli, in un edificio moderno in una struttura vicina al carcere di Secondigliano. Copre i quartieri di Vicaria, Poggioreale, Mercato, Pendino Stella, e Secondigliano.

L’istituto è dotato di diverse strutture scolastiche, tra cui un’Aula Magna, una biblioteca, due palestre e un campo esterno, un centro di informazione e di consulenza, Aule dotate di LIM, una sala mensa o punto di ristoro. L’ampio cortile è dotato di un parcheggio motorini, per andare incontro alle esigenze dei ragazzi.

La scuola è altresì dotata di diverse aule piuttosto spaziose per la comodità degli allievi, e di diversi laboratori, tra cui quelli linguistici, scientifici, di economia aziendale, multimediale, mobile, e di informatica.

I corsi di studio sono relativi ai seguenti ambiti:

Finanza e Marketing

Sistemi informativi aziendali

Relazioni internazionali per il Marketing

Turistico

economico sociale

La scuola è anche aperta a corsi serali per adulti, e a coloro che hanno interrotto precocemente gli studi e devono prendere il diploma.

La scuola offre anche la possibilità di richiedere un supporto psicologico.

Il sito dell’istituto

Il sito dell’Istituto è suddiviso in sezioni per facilitare la navigazione, tra cui: istituto, accesso rapido, progetto, circolari, documenti. Nella Home, invece, vi è la sezione di accesso all’istituto da parte delle famiglie e dei docenti.

Qui, l’utente può inserire le proprie credenziali di accesso fornite dall’istituto, oppure entrare direttamente con Spid. Purtroppo, né per le famiglie, né per i docenti è possibile creare un account. Tuttavia, crearlo sarà cura dell’istituto stesso al momento dell’impiego del docente o dell’iscrizione dell’allievo. In questo modo si evita che utenti esterni creino account falsi.

Il sito raccoglie anche le diverse circolari, e le diverse comunicazioni che dovrebbero ricevere gli studenti quotidianamente durante le ore di scuola.

Nella Home, si possono trovare anche documenti relativi ai libri di testo adottati dall’Istituto.