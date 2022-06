Assicurazioni viaggio AXA: tutte le coperture della compagnia assicurativa

Proteggersi durante un viaggio è fondamentale per prevenire eventuali imprevisti, acquistando una polizza assicurativa completa e adatta alle proprie necessità. In questo settore una della compagnie più apprezzate è AXA, leader mondiale nel campo assicurativo e un punto di riferimento nell’ambito delle polizze viaggio attraverso AXA Assistance.

La compagnia offre diverse coperture per tutelarsi in viaggio, con soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, inoltre si tratta di un’assicurazione conosciuta in tutto il mondo con un’ottima reputazione. Naturalmente è importante valutare sempre la convenienza dei prodotti assicurativi, informandosi bene e confrontando le polizze online per essere sicuri di scegliere l’assicurazione viaggio con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Le soluzioni di AXA per le polizze viaggio

Secondo quanto spiegato sulle polizze viaggio di AXA assicurazioni qui sul portale Proteggi-Il-Tuo-Viaggio.it, la principale guida online alle assicurazioni di viaggio che aiuta nella valutazione delle migliori polizze sul mercato, la compagnia francese propone diverse formule assicurative tra cui scegliere. Una polizza molto gettonata è l’assicurazione viaggio singolo, una copertura completa per viaggi fino a 100 giorni offerta a un prezzo a partire da 3,30 euro.

Per chi parte spesso c’è invece l’assicurazione viaggio annuale, una polizza che protegge dai principali rischi che possono occorrere durante un soggiorno all’estero, con una tariffa a partire da 72 euro. AXA Assistance mette a disposizione anche l’assicurazione Schengen, una polizza viaggio per gli stranieri che visitano l’Italia valida in tutti i Paesi dell’area Schengen, per muoversi in Europa con il supporto di una copertura completa e personalizzata.

In alternativa c’è anche l’assicurazione viaggio schermo totale, una polizza per viaggio singolo all inclusive ideale per i viaggiatori più esigenti, con un prezzo a partire da 5,16 euro e una protezione in tutto il mondo, compresi paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Thailandia. Un’ottima via di mezzo è la polizza viaggio protezione media, progettata appositamente per tutelarsi durante i viaggi nei paesi in cui le spese mediche sono particolarmente costose.

La compagnia AXA propone anche assicurazioni viaggio per i soggiorni in Italia, per coprirsi contro gli imprevisti che possono verificarsi in una vacanza all’interno dei confini nazionali, come la perdita del bagaglio o le prestazioni legali. Tutte le polizze viaggio AXA hanno una copertura per Covid-19, che include il rimborso delle spese mediche per infezione da SARS-COV-2, oppure l’indennizzo delle penali in caso di cancellazione del viaggio causa positività al virus.

Cosa copre l’assicurazione viaggio AXA Assistance

Molti viaggiatori scelgono le polizze viaggio AXA in quanto sono assicurazioni complete e personalizzabili, con tante coperture utili e servizi importanti per viaggiare con tranquillità in qualsiasi parte del mondo. La compagnia offre innanzitutto il pagamento diretto delle spese mediche, in questo modo in caso di malattia o infortunio basta contattare la centrale operativa e richiedere il pagamento dei costi ospedalieri.

Inoltre, AXA Assistance propone un efficiente servizio di assistenza 24/7, operativo tutti i giorni dell’anno e disponibile in qualsiasi paese, per ottenere supporto immediato in caso di emergenza. Le assicurazioni viaggio AXA si possono completare con diverse garanzie accessorie, come la tutela dei bagagli con rimborso in caso di furto, scippo, rapina, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna, per proteggere i propri effetti personali da ogni evenienza.

La compagnia di assicurazione fornisce anche una polizza per l’annullamento del viaggio, per essere coperti in seguito alla rinuncia, all’interruzione o alla cancellazione del viaggio per malattia o infortunio. È possibile aggiungere anche il rimborso per ritardo aereo, per essere risarciti se il volo accumula un forte ritardo, oppure l’assistenza post-viaggio con supporto ai parenti in casa e all’abitazione in caso di necessità.

Le assicurazioni viaggio AXA offrono il rimborso delle spese mediche con massimale fino a 3 milioni di euro, il rimpatrio sanitario e la responsabilità civile all’estero. Non mancano anche polizze viaggio per studenti, con coperture dedicate per chi si trova all’estero per motivi di studio per un periodo fino a 100 giorni, con 150 mila euro di massimale per la RC verso terzi e fino a 100 mila euro in caso di infortunio in volo o in viaggio.