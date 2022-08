Se stai pensando ad un viaggio avventuroso, che ti permetta di visitare più luoghi nella stessa vacanza, potresti organizzare un tour per le quattro capitali sul Danubio.

Si tratta di un Tour semplice, che può essere fatto quasi per tutto l’anno, da aprile a dicembre, e che ti permette di osservare tutte le meraviglie locali, oltre che attraversare quattro diverse Nazioni.

Il Danubio, infatti, collega Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado.

Nasce in Germania, nella Foresta Nera, dove il Brigach e il Breg si riuniscono a Donaueschingen, formando la sua sorgente.

Il Danubio prende il nome proprio da questa città (Donau in tedesco) e comincia il suo percorso.

Percorso e caratteristiche del fiume

Il Danubio è lungo 2860km, ed è il fiume navigabile più lungo del continente. Lungo il suo percorso attraversa dieci stati, ovvero: Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia, Ucraina.

Ha una portata media di 6500 metri cubi al secondo, e ha un bacino idrografico di 816,947 chilometri quadrati.

Il fiume è quasi completamente navigabile, e permette di attraversare dieci diversi stati ad un costo minore rispetto al trasporto via terra. Il fiume, inoltre, collega la Germania al Mar Nero, navigabile in piena libertà in quanto è stato dichiarato internazionale dopo l’accordo tra i vari stati nel 1856.

Le capitali sul Danubio

Usufruendo dei mezzi di trasporto via fiume, è possibile attraversare il Danubio e visitare in un unico viaggio quattro grandi capitali europee, ovvero Budapest, Bratislava, Vienna e Belgrado.

Grazie a questo tour è possibile riscoprire diverse culture, e visitare numerosi tesori culturali come il castello di Vajdahunyad a Budapest, la cattedrale di Santo Stefano a Vienna, Piazza Hlavné Namestie, o il tempio di San Sava a Belgrado.

Non solo, è possibile assaggiare piatti tipici locali, come la Sacher Torte di Vienna, o il Halusky, un piatto tipico slovacco, simile agli gnocchi di patate, servito con salsa di formaggio di pecora e pancetta croccante. In Serbia, invece, è consigliato provare il burek, ovvero un piatto tradizionale dei Balcani, fatto con pasta sfoglia farcito di ingredienti misti, tra cui anche carne, spezie e formaggio. Infine, a Budapest è possibile provare il gulasch, ovvero un piatto ungherese, composto da brodo, cipolla, paprika, carne di bovino, patate e carote.

Oltre alle quattro capitali, il tout sul Danubio permette di visitare anche numerose città minori all’interno dei dieci stati bagnati dal fiume, e di assaporare tradizioni di diverse popolazioni e meraviglie locali.