Investimenti finanziari: tutto quello che c’è da sapere sul trading online

La crescita degli investimenti finanziari in Italia è dovuta in gran parte all’aumento dell’interesse per il trading digitale. Società di investimento e clienti privati stanno sfruttando le potenzialità del trading allo scopo di ottenere dei profitti economici, traendo vantaggio dai trend di mercato e dai settori in crescita.

I clienti interessati a creare una nuova fonte di guadagno e provare ad ottenere il massimo rendimento dal capitale che hanno messo da parte devono formarsi ed informarsi adeguatamente, al fine di acquisire le competenze necessarie per iniziare ad operare sui mercati finanziari. Un aiuto in tal senso arriva dalla guida che spiega cos’è il trading online realizzata dagli esperti di Investimentifinanziari.net, portale di riferimento nel settore che offre consigli e suggerimenti su come sfruttare al meglio le opportunità che i mercati offrono.

Come investire con il trading

Per investire con il trading digitale è necessario aprire un conto di investimento scegliendo una delle migliori piattaforme online disponibili in Italia. L’interesse da parte dei clienti ha portato varie società a ottimizzare i loro servizi per il mercato italiano: i traders italiani non avranno quindi difficoltà a trovare il broker che fa al caso loro e potranno operare sui mercati finanziari senza alcun timore, sicuri della validità delle piattaforme che hanno ottenuto la licenza dalla Consob.

Prima di aprire il proprio account è bene verificare quali sono gli strumenti proposti dalla piattaforma e anche quali sono i costi di investimento. Le commissioni applicate sulle transazioni effettuate possono avere un impatto negativo soprattutto sui clienti che dispongono di piccoli capitali, motivo per cui lo studio dei costi è un passaggio fondamentale prima dell’apertura del conto di investimento.

I principali assets con cui fare trading digitale

Al momento della scelta del broker con cui investire bisogna tener conto anche degli assets disponibili in catalogo. Uno dei punti di forza del trading digitale consiste nell’opportunità di investire con un unico account anche su assets molto diversi tra di loro. Ciò è utile per chi ha il desiderio di differenziare il portafoglio e non vuole dedicare tutto il capitale a un unico settore economico.

Tra gli assets preferiti dagli investitori vi sono azioni e obbligazioni, prodotti finanziari che danno la possibilità di operare in settori molto differenti. Il mercato azionario è molto vasto, si va da aziende solide attive da anni a società quotate in borsa da poco e con profitti potenzialmente più elevati, anche se più rischiosi.

Il trading online può essere sfruttato anche per investire con le materie prime e con altri assets difficili da reperire fisicamente. Ciò aumenta le opportunità di guadagno, eliminando i limiti di investimento e rendendo tutti i settori economici accessibili in pochi click. Non bisogna dimenticare infine il settore del forex online, ovvero l’investimento sulle valute. La maggior parte delle piattaforme online ha introdotto anche le criptomonete tra gli assets disponibili per le operazioni di compravendita.

Profitti e rischi del trading online

Con il trading digitale è possibile davvero ottenere dei profitti, generando in alcuni casi delle entrate mensili ragguardevoli. Vi sono alcuni investitori che sono diventati traders professionisti e per i quali gli investimenti online sono l’unica fonte di guadagno. Va sottolineato però che la maggior parte dei traders perde denaro: i mercati finanziari sono difficili da analizzare e non sempre le previsioni si rivelano corrette.

E’ necessario dunque essere consapevoli del fatto che fare trading online è rischioso e che il rischio di investimento varia a seconda degli assets che si inseriscono in portafoglio. In linea generale si può affermare che a dei profitti potenzialmente più elevati sono correlati dei rischi di investimento più alti, motivo per cui la differenziazione del portafoglio deve essere valutata con cura.