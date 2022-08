La laurea è sicuramente un momento importante per la vita di una persona che, dopo tanti anni di studio vede la realizzazione del suo sogno. É importante stare vicino e festeggiare in modo adeguato il nostro amico o famigliare che sta per laurearsi, anche se noi non abbiamo ancora intrapreso questo percorso, o non abbiamo interesse di raggiungere questo obiettivo. Ciò che per noi non è importante, infatti, potrebbe esserlo per qualcun altro. Proprio per questo motivo è consigliabile cercare una serie di frasi per laureandi, sia per sostenerli, sia per dimostrare quanto siamo felici per lui o per lei.

Queste frasi possono venire dal cuore, oppure, per chi è meno creativo, prese dal web. Quest’ultimo, infatti, offre numerose possibilità per esprimere le nostre migliori congratulazioni ai nostri cari che stanno per laurearsi.

Frasi famose adatte per i laureandi

Chi ha raggiunto l’obbiettivo della laurea ha raggiunto il suo sogno. Questo obiettivo, spesso, richiede numerosi sacrifici e impegno, e va celebrato nel modo giusto. Per farlo, si potrebbero utilizzare delle frasi celebri, scritte dai più famosi scrittori, filosofi, psicologi, e letterati della storia.

Un esempio è la celebre frase “fai della tua vita un sogno, e di un sogno una realtà” scritta da Antoine Marie Roger de Saint Exupery.

Anche Kobe Yamada scrisse una frase sul sogno adatta a celebrare il traguardo della laurea: “Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via”.

Infine, Kahlil Gibran pubblicò un’interessante frase motivazionale che può essere dedicata a chi è vicino a questo traguardo così importante, e magari ha un pochino di sconforto a causa dello stress che provoca questo evento: “Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità”.

Ovviamente, chi sceglie una frase fatta da dedicare al laureando, deve valutare qual è quella che si addice di più al suo caso, per suscitare le giuste emozioni. In caso contrario si rischia di suscitare indifferenza da parte del festeggiato.

Comporre frasi per laureandi: consigli

Chi, invece, è più sicuro di sé, potrebbe scrivere la propria frase celebrativa da solo o da sola, dimostrando tutto l’orgoglio che prova.

Non c’è una regola per comporre delle frasi per laureandi. É possibile, tuttavia, seguire alcuni consigli per stupire chi vogliamo bene, e fargli sentire il nostro affetto in questo momento così importante per la loro vita.

Innanzitutto, quando si compone una frase per laureandi è essenziale ricordare che non c’è un modo giusto o sbagliato per farlo. Se parleremo col cuore, infatti, riusciremo sicuramente nell’impresa.

L’altro consiglio è quello di non dilungarsi troppo con le parole: spesso, infatti, le cose più semplici sono le migliori.