Check-up metabolico: quali esami devo effettuare?

Spesso perdere peso è un processo particolarmente complesso, in quanto nonostante gli sforzi non si riescono a ottenere dei risultati soddisfacenti. I motivi possono essere diversi, il più delle volte interconnessi tra loro, la cui individuazione richiede esami diagnostici specifici per indagare lo stato di salute e scoprire le possibili cause di questa condizione.

In particolare, in queste circostanze è opportuno eseguire un check-up metabolico, una serie di esami finalizzati alla comprensione dei meccanismi che impediscono di perdere peso. In questo modo è possibile rilevare fattori di rischio come il diabete di tipo 2 o malattie cardiovascolari, patologie associate alla sindrome metabolica che ostacolano la riduzione del peso corporeo.

Centri Punto Prelievi: gli esami il check-up metabolico e a chi rivolgersi

Per identificare i fattori di rischio legati alla sindrome metabolica è necessario rivolgersi a un centro punto prelievi specializzato, in grado di fornire un pacchetto di esami specifico per l'analisi dei processi metabolici.

Tra gli esami fondamentali c’è l’emocromo, un’analisi del sangue che consente di valutare diversi parametri, per controllare lo stato di salute e individuare la presenza di alcune malattie. Ovviamente viene eseguita la verifica della glicemia, per rilevare i livelli ematici degli zuccheri, inoltre il check-up metabolico comprende anche il test dell’emoglobina, realizzato allo scopo di scoprire segni di malattie renali, epatiche o la presenza di anemia.

Altri esami per l’analisi dei processi metabolici sono il test dell’insulina, in quanto alterazioni nel livello dell’insulina possono indicare la presenza del diabete, del colesterolo strettamente legato a una serie di malattie cardiovascolari e dei trigliceridi, un marcatore della salute metabolica. Nel pacchetto sono inclusi anche esami del glicosilata, per monitorare la glicemia, il controllo del cortisolo e il test TSH reflex per analizzare gli ormoni tiroidei.

Attraverso un check-up completo è possibile rilevare la sindrome metabolica, ovvero i fattori di rischio che aumentano le possibilità di sviluppare malattie come il diabete, le patologie cardiovascolari e cerebrali. Non si tratta di un pacchetto di esami costosi, infatti il check-up metabolico ha un prezzo accessibile a chiunque, un controllo indispensabile per iniziare ad affrontare quanto prima un percorso terapico specifico.

Sintomi e cause della sindrome metabolica

La sindrome metabolica può essere dovuta a molteplici cause, per questo è essenziale indagare lo stato di salute attraverso un check-up completo e accurato. Innanzitutto questa condizione può essere legata a valori elevati di colesterolo e trigliceridi nel sangue, oppure a una quantità di grasso corporeo eccessiva, soprattutto se localizzato nella zona addominale dove si annida il cosiddetto grasso viscerale.

Tra le cause della sindrome metabolica ci sono anche l’ipertensione arteriosa, la resistenza all’insulina, l’iperuricemia e livelli bassi di colesterolo HDL, ovvero il colesterolo buono. La sindrome metabolica può svilupparsi appena da una di queste alterazioni, oppure da una serie di concause. Ad ogni modo, più alto è il numero di condizioni riscontrate maggiore è la probabilità di sviluppare un problema legato ai processi metabolici.

Altri fattori di rischio sono il diabete, l’età, uno stile di vita sedentario e la predisposizione genetica. Per quanto riguarda invece i sintomi, la sindrome metabolica può manifestarsi o essere completamente asintomatica, infatti spesso le persone a cui viene diagnosticata non sono consapevoli dei loro problemi di salute. Questo aspetto rende davvero importante monitorare il proprio stato di salute, sottoponendosi periodicamente a un check-up metabolico.

La prevenzione della sindrome metabolica, ovvero di tutte le alterazioni dei processi metabolici, richiede un corretto peso corporeo, un’alimentazione sana ed equilibrata e un’adeguata attività fisica regolare. Il trattamento in genere comporta un intervento sulle abitudini di vita, ad esempio migliorando la qualità della dieta o introducendo degli esercizi fisici lievi, ma in alcuni casi il medico specialista potrebbe anche prescrivere dei farmaci in caso di patologie o per ridurre la glicemia.