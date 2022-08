Investimenti finanziari: sempre più diffuso il trading algoritmico 

Il primo semestre dell’anno ha visto mercati finanziari caratterizzati da un forte nervosismo a causa della sovrapposizione di un quadro macroeconomico in deterioramento ed una crisi geopolitica senza precedenti nel nuovo millennio; e nonostante le ultime ottave abbiano contribuito a rendere il bilancio delle principali asset class meno pesante in termini di performance, il saldo year to date rimane comunque negativo. In questo difficile contesto le allocazioni di portafoglio statiche hanno sofferto più del dovuto anche per l’insolito comportamento delle correlazioni intermarket; al contrario le strategie di breve termine hanno tratto enorme beneficio dall’alta volatilità sviluppata dai prezzi dei vari sottostanti.

Tale circostanza spiega il motivo che ha indotto tanti risparmiatori a modificare il personale approccio agli investimenti, privilegiando la speculazione: una tendenza che è stata alimentata dai sistemi di trading automatici, particolari dispositivi che hanno consentito di gestire in autonomia la propria operatività pur senza un know how consolidato sui mercati finanziari.

Del resto oggi è abbastanza semplice costruire un personale modus operandi, sfruttando strategie di terze parti, quindi anche di expert advisor: sul web l’offerta di materiale didattico è estremamente variegata e le numerose risorse disponibili prevedono sia la consultazione a pagamento sia quella a titolo gratuito. Guidatradingonline.net, portale attivo nel settore delle formazione sui mercati finanziari, ha stilato ad esempio un tutorial sull’approccio sistematico particolarmente indicato per i principianti. Infatti, questo manuale completo sul trading algoritmico parte dall’illustrare i concetti di base dell’operatività, per giungere all’analisi degli strumenti e dei software più utilizzati dai trader professionisti.

Fra i vari soggetti autorizzati nel settore degli investimenti online vi sono i broker, società che permettono ai risparmiatori di negoziare sui circuiti decentralizzati: il modello operativo proposto non prevede alcun tipo di costo e nella gamma dei servizi sono presenti i sistemi automatici a cui si faceva riferimento poc’anzi; inoltre il capitale iniziale richiesto, per sottoscrivere un rapporto, è decisamente contenuto.

Come funziona il trading algoritmico

Il trading sistematico, come lo definiscono gli esperti di Guidatradingonline.net nel manuale, è quel processo informatico in cui la gestione dell’operatività sui mercati finanziari è interamente demandata ad un software in grado di disporre automaticamente le operazioni di compravendita sull’asset oggetto di negoziazione.

L’expert advisor può generare i vari trade in base a specifici pattern grafici individuati da un algoritmo oppure può ricevere i segnali di trading distribuiti da un provider e replicarli istantaneamente su un account di destinazione. Il linguaggio di programmazione più diffuso nei servizi erogati dai broker online è sicuramente MetaQuote, che è anche la sorgente del tool di analisi MetaTrader, ma con il passare del tempo sta prendendo piede anche PineScript di TradingView.

Trading algoritmico: le risorse dei broker online

Per utilizzare un expert advisor che gestisca l’operatività in base ad un personale modo di individuare pattern grafici, bisogna ovviamente avere delle basi di programmazione per tradurre le istruzioni in linguaggio macchina, tuttavia tale processo può essere evitato acquisendo direttamente dai marketplace -MetaTrader ne ha un proprio- un software già pronto all’uso o facendone compilare uno che risponda alle proprie esigenze: è possibile trovare molteplici soluzioni sia a pagamento che a titolo gratuito.

L’aspetto più interessante dei broker online, come già anticipato, è però rappresentato dal fatto che nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare sistemi automatici offerti liberamente agli iscritti: solo per avere alcuni riferimenti nel panorama degli intermediari over the counter, non si può non citare FP Martkets che mette a disposizione degli utenti Autochartist oppure Capital.com che nel catalogo prodotti può annoverare un dispositivo di Intelligenza Artificiale. E un grande vantaggio per gli investitori è che molti di questi strumenti possono essere testati attraverso un demo account, per valutare la reale efficacia delle strategie implementate.