Nei prossimi mesi saranno parecchi gli studenti universitari che arriveranno al tanto atteso traguardo e concluderanno il proprio percorso di studio. La laurea è sempre più vicina e in molti sono già alle prese con l’organizzazione della festa perfetta. Come organizzarsi al meglio per questa occasione così speciale? Gli aspetti a cui pensare sono numerosi, ma seguendo i nostri consigli è possibile evitare inutili perdite di tempo ed imprevisti dell’ultimo minuto.

Vediamo allora insieme come organizzare la perfetta festa di laurea in 5 step.

#1 Preparare una lista degli invitati

La prima cosa da fare è preparare la lista degli invitati alla propria laurea, perché è fondamentale avere le idee chiare sul numero di persone che parteciperanno al rinfresco. Conviene dunque fare un elenco degli amici e dei parenti che si desiderano invitare, per poi procedere con le partecipazioni ufficiali. È bene precisare che in occasione della laurea non è obbligatorio inviare gli inviti in modo formale, come si fa ad esempio per un matrimonio. Si può semplicemente scrivere un messaggio ed inviarlo via mail o con lo smartphone, chiedendo però una conferma della presenza in modo da sapere in anticipo il numero dei partecipanti.

#2 Ordinare le bomboniere per la laurea

Una volta che si ha chiaro il numero dei partecipanti, si possono ordinare i portaconfetti. Al giorno d’oggi ad andare per la maggiore, anche in occasione della laurea, sono le bomboniere solidali che permettono di compiere un gesto decisamente nobile. Quelle di Save the Children, che sono attualmente le più popolari, si possono ordinare anche online: basta andare a questo link e scegliere le bomboniere solidali per laurea che si preferiscono. Una volta effettuato il pagamento, non rimane che aspettare di ricevere tutto direttamente a casa. Così facendo, non ci si deve più preoccupare di questo aspetto.

#3 Calcolare le giuste tempistiche

Quando si organizza la festa di laurea è importante calcolare bene le giuste tempistiche, per evitare di arrivare al rinfresco troppo tardi. Immediatamente dopo la discussione e la proclamazione infatti, gli amici potrebbero aver organizzato qualcosa: in molte città la tradizione prevede la lettura del papiro, che avviene subito dopo la discussione della tesi. In questo caso, è possibile che il laureato si sporchi e debba fare una doccia quindi calcolare le tempistiche è fondamentale.

#4 Prenotare la location per il rinfresco

Una volta che si sono calcolate le tempistiche, non rimane che prenotare la location per il rinfresco con gli amici ed i parenti. Da questo punto di vista si è liberi di scegliere il luogo che si preferisce: non esistono delle regole da rispettare, l’importante è che ci sia abbastanza spazio per tutti.

#5 Scegliere l’abito per la discussione

L’ultimo step è la scelta dell’abito per la discussione e anche in questo c’è la massima libertà. Naturalmente, conviene optare per un outfit piuttosto formale ed elegante, senza però esagerare. La parola d’ordine dovrebbe sempre essere “sobrietà” dunque è sempre bene non scegliere abiti troppo eleganti ma nemmeno presentarsi in tenuta sportiva. Si tratta pur sempre di un momento importante.