Spiagge più belle della Sardegna: da nord a sud, da est ad ovest dell’isola

Dalla Gallura a Cagliari, dal Sulcis alla Costa Smeralda, la Sardegna vanta uno straordinario numero di spiagge e calette incantevoli, mete ideali sia per gli amanti della natura selvaggia sia per quanti prediligono le strutture turistiche attrezzate. Scopriamo insieme alcune tra le più belle dell’isola.

Le spiagge del Sud Est da Cagliari a Costa Rei

Iniziamo il nostro viaggio dal capoluogo di regione: sul litorale cagliaritano, infatti, si distendono insenature facilmente raggiungibili e lidi attrezzati. Ne sono un esempio le spiagge di Calamosca e Cala Fighera, angoli intimi e non troppo affollati. La loro abbagliante bellezza è fatta di alte e candide scogliere, di sabba finissima e mare smeraldino. Te le consigliamo se prediligi pace e tranquillità.

Spostiamoci verso est per raggiungere Punta Molentis a Villasimius, meravigliosa insenatura compresa nell’area marina di Capo Carbonara. Rocce di granito e voli di uccelli acquatici incorniciano l’arco formato dalla spiaggia e il suo mare cristallino dai colori cangianti.

É lungo 80 m lo Scoglio di Peppino che segna la Spiaggia delle Ginestre, una delle più belle di Muravera. Il profumo dei ginepri, il mare dai colori caraibici, le piccole insenature adatte ai giochi dei bambini e gli stabilimenti balneari la rendono perfetta anche per le famiglie.

Dallo scoglio di Peppino, poi, è tutto un susseguirsi di spiagge incantevoli: siamo a Costa Rei, dove spiccano le piscine naturali della lunga spiaggia di Piscina Rei dotata di stabilimenti balneari e punti di ristoro.

Il Sud Ovest incontaminato

Se ami la natura incontaminata, le spiagge del Sulcis fanno al tuo caso. Sono alte sino a 60 m le dune Patrimonio dell’Umanità di Piscinas, straordinaria perla della Costa Verde. Qui non troverai stabilimenti o cale affollate ma potrai ammirare boschi di olivastri e lentischi e flutti increspati dai venti: un paradiso per gli amanti del surf e della vela.

Anche la spiaggia di Cala Domestica, a Buggerru, offre la pace di un vero e proprio fiordo di sabbia soffice e dorata incastonato tra falesie calcaree. Campeggi e aree di sosta per camper accolgono quanti scelgono vacanze all’insegna della natura.

Nel territorio di Sant’Anna Arresi, infine, sorge Porto Pino, una baia lunga circa 600 m in cui si alternano dune cangianti, lagune dai limpidi fondali rosa e piccole spiagge contornate da ginepri e pini di Aleppo.

Nord Est tra movida e natura

Il porto di Olbia è un ottimo punto di partenza per escursioni alla scoperta di alcune delle più note località della Sardegna, a iniziare dalla Costa Smeralda. Poste rispettivamente a 2 e 6 km da Porto Cervo, la caraibica Spiaggia del Principe e le acque blu di Cala Volpe rappresentano mete davvero imperdibili.

Il mare mosso e profondo delle Bocche di Bonifacio anticipa il fascino suggestivo dell’Isola di Budelli, nell’Arcipelago della Maddalena, e della sua celeberrima spiaggia rosa. Un luogo unico al mondo che chiede di essere tutelato, pertanto la spiaggia non è visitabile ma puoi ammirarla dai battelli che partono dai porti di Santa Teresa di Gallura e della Costa Smeralda.

A Sud di Olbia ecco le spiagge di San Teodoro: la selvaggia Cala d’Ambra, l’esotica Cala Brandinchi, le dune di La Cinta nulla hanno da invidiare alle spiagge tropicali.

Abbracciata dai rilievi del Sopramonte, in un formidabile contrasto tra il candore delle rocce e il verde delle acque limpidissime, Cala Gonone è un vero momento allo splendore della Sardegna nel Golfo di Orosei.

Splendido Nord Ovest

Concludiamo questo tour ideale approdando tra le insenature nord occidentali dell’isola. É stata più volte citata tra le spiagge più belle d’Europa La Pelosa di Stintino, nel golfo dell’Asinara: sabbia impalpabile, acque dai mille riflessi e odorosa macchia mediterranea ti lasceranno senza fiato. La sua bellezza attrae i turisti che durante l’estate affollano gli stabilimenti balneari.

La spiaggia delle Bombarde, anch’essa molto frequentata, e quella di Cala Burantino, davvero tranquilla perché raggiungibile solo via mare, sono solo alcune delle più note spiagge del meraviglioso territorio di Alghero.

Come raggiungere le più belle spiagge della Sardegna

Sebbene alcune delle località descritte siano raggiungibili con l’ausilio dei mezzi pubblici, è soltanto con l’automobile che potrai visitarle tutte liberamente. Che tu decida di noleggiarla nei più importanti scali portuali o di imbarcarti con la tua, il sito di booking online NetFerry.com ti aiuterà a organizzare al meglio in tuo viaggio per la Sardegna. Seleziona le date di partenza, il numero dei viaggiatori e il porto di attracco e NetFerry ti fornirà soluzioni flessibili ed economiche confrontando le offerte per i traghetti per la Sardegna delle maggiori compagnie di navigazione. Così a te non resterà che attendere in tutta serenità il giorno della partenza!