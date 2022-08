Le parole dell’italiano ufficiale che terminano con ero, non sono tantissime. Ve ne sono, infatti, soltanto 520. Tra queste parole è compresa anche la parola “ero” stessa, che con solo tre lettere è la parola più corta della lista.

Se ti stai preparando ad una super partita con i tuoi amici a Scarabeo, questo articolo ti può risultare utile per prepararti al meglio e vincere la partita. Quando si è sottopressione, infatti, trovare anche le parole più banali che utilizziamo tutti i giorni può essere una vera e propria impresa.

La nostra lista di parole non solo ti aiuterà a prepararti al meglio per la tua partita a Scarabeo, ma ti permetterà di sorprendere i tuoi amici dimostrando quante parole conosci.

Divertiti, quindi, a scoprire quali sono le parole che terminano con ero più lunghe, e quali le più corte.

Parole che terminano con ero più lunghe

Diamo precedenza alle cose più importanti: sei all’inizio della partita, hai ancora tutte le lettere a disposizione, e a te interessa fare più punti in assoluto. In questo modo distaccherai i tuoi compagni e non gli risulterà facile batterti.

La parola che terminano con ero più lunga è una composta, ed comprende ben ventuno lettere. La parola in questione è bieticolo – saccarifero. Se i tuoi amici ti chiedono il significato, dì loro che è un aggettivo, e significa “relativo alla coltivazione della barbabietola”.

Se non hai a disposizione un trattino, invece, puoi usare la parola “copricalorifero”, oppure “archipresbitero”, entrambe con quindici lettere. La seconda parola, meno conosciuta rispetto alla prima, è un sinonimo di arciprete.

Altre parole piuttosto lunghe che finiscono con ero sono: “sovrappensiero”, “manifatturiero”, “fluoropolimero”, “conchiglifero”, “battispolvero”, e “Confetturiero”.

Parole che finiscono con ero più corte

Ok, hai quasi vinto, e nel tuo sacchettino vi sono ancora poche lettere. Adesso, è giunto il momento di sfoderare le ultime parole per poter vincere la partita. A parte “ero”, la parola più corta con questa desinenza è “zero”, ovvero il numero. A questa si affiancano “Vero”, “pero”, “nero”, “mero”, e “cero”.

Se hai la fortuna di avere cinque lettere, potresti provare a giocare tutto con “utero”, “siero”, “omero”, “fiero”, “acero”, “etero”, oppure “clero”.

Se, invece, hai diverse lettere, potresti pensare di utilizzare parole più lunghe al fine di ottenere più punti, come per esempio “severo”, “suocero”, “ovvero”, “misero”, “papero”, “fodero”, e “albero”.

Bene, ora non ti resta che memorizzare queste parole, e poi affrontare i tuoi amici per quella partita a Scarabeo. In bocca al lupo!