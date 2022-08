Valeria, Varese, vai, voce, visto, verso, velocità … no, non stiamo dicendo parole a caso, ma stiamo elencando alcune parole che iniziano con V. Certo, penserai che per trovarle ti basta aprire un vocabolario alla lettera V, e probabilmente le troverai tutte in un attimo. Ma se stai leggendo questo articolo ci sono solo due possibilità: o ci hai rinunciato perché sono davvero tante, oppure non hai un dizionario in casa. Del resto, adesso che c’è internet chi ne ha più bisogno?! Basta cercare su Google “parole che iniziano con la V” et Voilà, ecco una lista di parole che cominciano con questa lettera, pronte a semplificarti la vita.

In questo modo risolverai la settimana enigmistica in un attimo, e già domani potrai andare in edicola e comprarne un altra per ricominciare la storia.

Noi, però, preferiamo fornirti contenuti di qualità, farti divertire, e perché no, anche imparare qualcosa di nuovo. Quella che stai per leggere, infatti, non è una semplice lista di parole che cominciano con V, ma uno spunto per trovare nuove idee, stimolare la tua logica, e la tua curiosità.

Parole corte che iniziano con V

La parola più corta in assoluto, di senso compiuto, che comincia con V è “va”, ovvero il verbo andare coniugato alla terza persona singolare. Ci avevi pensato? In effetti si tratta di una parola che potresti utilizzare addirittura tutti giorni, e probabilmente la dai per scontata. Questa parola contiene soltanto due lettere, esattamente come “vi” particella riflessiva della seconda persona plurale (voi vi lavate), o pronuncia della lettera V.

Queste sono seguite da “vai”, “voi”, “vip”, “vado”, “vago”, “voga”, “vari”, “vali”, “vale”, “vita”, e “vena”.

Ovviamente, vi sono tantissime altre parole che iniziano con V di tre o quattro lettere. Tuttavia, quelle sopracitate, sembrano essere le più utilizzate, e conosciute.

Parole che iniziano con V lunghe

Lo sapevi che la parola che inizia con V più lunga ha ben ventuno lettere? Si tratta della parola “Vicissitudinevolmente”, e a differenza di quel che si potrebbe pensare, il suo significato è “reciprocamente, a vicenda”.

Un’altra parola con V piuttosto lunga è “Veterotestamentario”, con il significato di “relativo al vecchio testamento”.

Nomi propri che cominciano con V

Ricorda che esistono anche nomi propri di persone, cose o città che iniziano con V. Queste sono per esempio “Valentina”, “Valerio/a”, “Vanessa”, “Varese”, “Vicenza”, “Venezia”, e “Val d’Aosta”.

Vi sono poi nomi di cose o di animali come “vongola”, “vacca”, “varano”, “vedova nera”, “valvola”, “vite”, “vasca”.