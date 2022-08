Come scegliere le lenti a contatto giuste e dove acquistarle online

Molte persone scelgono di correggere i difetti visivi attraverso le lenti a contatto, un’alternativa agli occhiali meno invasiva e completamente invisibile dall’esterno. Le lenti devono essere confortevoli, adatte al disturbo visivo sul quale intervenire e di buona qualità, per questo importante affidarsi sempre a professionisti qualificati per scegliere le lenti a contatto giuste.

Allo stesso tempo la scelta non è semplice, considerando l’ampia gamma di modelli disponibili sul mercato al giorno d’oggi, perciò è utile conoscere alcuni aspetti da valutare per orientarsi nell’acquisto delle lenti a contatto. Inoltre bisogna sapere dove comprare questi dispositivi visivi, con la possibilità di acquistare le lenti a contatto anche online per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Dove acquistare lenti a contatto di qualità online?

Come segnalato nella guida di weareblog.it ai migliori siti per comprare lenti a contatto online, oggi è possibile acquistare questi prodotti su internet usufruendo di prezzi competitivi, un vasto assortimento di modelli e la comodità di ricevere le lenti a casa senza recarsi in negozio. Naturalmente bisogna rivolgersi a portali online affidabili e sicuri, in cui trovare un servizio competente e prodotti certificati per un utilizzo senza rischi.

Un sito molto apprezzato è Lentiamo, in grado di ottenere una valutazione altissima in base alle recensioni online degli utenti sulla piattaforma Feedaty. Lentiamo propone varie tipologie di lenti a contatto, tra cui modelli giornalieri, bisettimanali, mensili, trimestrali e permanenti, con una selezione dei prodotti delle migliori marche del settore e un programma fedeltà che consente di beneficiare di offerte esclusive e altri vantaggi.

Un altro sito affidabile per comprare lenti a contatto online è VisionDirect.it, in cui è disponibile un ricco catalogo di lenti e prodotti per la cura e l’igiene degli occhi. Anche in questo caso il portale ha un’ottima reputazione online, con un punteggio di 4.8 su 5 nelle recensioni su Trustpilot, con un servizio che si distingue per la convenienza del prezzo e la rapidità del processo di acquisto e consegna a domicilio delle lenti.

Quali aspetti valutare nella scelta delle lenti a contatto?

Le lenti a contatto devono garantire il massimo comfort ed evitare spiacevoli disagi come la secchezza degli occhi, la lacrimazione o semplicemente una sensazione di fastidio. Allo stesso tempo le lenti a contatto devono correggere il difetto visivo, quindi devono essere in grado di ripristinare una vista ottimale colmando il gap visivo degli occhi. Inoltre, devono essere adatte allo stile di vita, ad esempio non infastidendo chi pratica attività sportiva con regolarità o chi trascorre molte ore davanti al monitor del pc.

Un modello particolarmente apprezzato sono le lenti a contatto giornaliere, infatti non bisogna lavarle né pulirle in quanto si usano durante la giornata e poi vengono sostituite. Sono ideali per alcuni contesti specifici, come un viaggio o un evento fuori casa in cui sarebbe difficile portarsi dietro la soluzione sterile e la custodia. In alternativa, è possibile preferire modelli più durevoli come le lenti a contatto quindicinali o mensili, adatte a chi deve mettere e togliere le lenti un paio di volte al giorno.

Per quanto riguarda i materiali una soluzione efficiente sono le lenti a contatto il silicone idrogel, dispositivi traspiranti, poco invasivi e indicati per chi tiene le lenti a lungo poiché non creano particolari fastidi. Sono anche modelli economici da acquistare, semplici da indossare e garantiscono un comfort elevato nella quotidianità. Dopodiché bisogna considerare il difetto sul quale intervenire, ad esempio presbiopia, astigmatismo o miopia, scegliendo delle lenti corrette per correggere il deficit visivo.

Anche la forma delle lenti a contatto è un aspetto da valutare, con la possibilità di optare per lenti sferiche o asferiche. Le prime replicano la curva dell’occhio e sono usate per la correzione di ipermetropia e miopia, le seconde invece offrono una visione più nitida con un maggiore campo visivo, utili soprattutto negli astigmatici. Ad ogni modo, è indispensabile richiedere il supporto di uno specialista prima di acquistare le lenti a contatto, per essere sicuri che si tratti realmente del modello migliore in base alle proprie necessità.