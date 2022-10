Come ridurre il grasso addominale?

Il grasso addominale non è solo un problema estetico, ma interferisce anche con la salute, soprattutto quando si deposita nella cavità addominale e circonda gli organi interni. Meno pericoloso risulta invece il grasso addominale sottocutaneo che, se presente in quantità non eccessiva, protegge la muscolatura.

Combattere e sconfiggere questo problema è possibile e, nel primo caso, fondamentale per evitare problemi ben più gravi; per riuscirvi è possibile ricorrere alla dieta, allo sport e in alcuni casi all’addominoplastica, un tipo di chirurgia estetica che permette di ridurre il grasso a livello dell’addome e di ritrovare una forma fisica ottimale. Per scoprire dettagli di questo tipo di intervento, trovi qui tutte le informazioni.

Grasso addominale: cos’è e da cosa è causato

L’adipe può depositarsi in ogni punto del corpo, ma alcune zone ne sono più soggette. A seconda della zona che viene colpita, il grasso può inoltre risultare innocuo oppure pericoloso per il benessere e la salute dell’individuo.

Per quanto concerne l’addome, il tessuto adiposo può depositarsi a livello superficiale, nel qual caso si parlerà di grasso addominale sottocutaneo, oppure all’interno del corpo; in questo caso prenderà il nome più corretto di grasso viscerale.

Mentre quello sottocutaneo è più semplice da eliminare e può presentarsi anche in altre zone del corpo, il grasso viscerale viene eliminato con estrema difficoltà e, oltre a causare problemi al metabolismo dei lipidi, può determinare la comparsa di problemi cardiovascolari e diabete.

Tra le cause principali della formazione e dell’aumento del grasso addominale vi sono:

un’alimentazione scorretta;

l’assunzione di farmaci;

i fattori genetici ed ereditari.

Tutti questi fattori possono provocare disordini ormonali che favoriscono la comparsa di grasso viscerale e sottocutaneo.

Perché è importante correre ai ripari

Come abbiamo detto, l’accumulo di grasso addominale e viscerale può essere alla base di problemi di salute anche molto gravi, oltre a quelli già citati, ossia i problemi cardiovascolari e il diabete di tipo 2, si possono manifestare, nel corso del tempo sindrome metabolica e steatosi.

Un eccesso di grasso in questa zona del corpo può inoltre indicare la presenza di malattie anche piuttosto serie, come la sindrome di Cushing e la sindrome dell’ovaio policistico. Per questo motivo è fondamentale non perdere tempo e consultare il proprio medico, il quale valuterà se è il caso di sottoporre il paziente a esami diagnosti specifici.

Prevenire ed eliminare il grasso addominale

Per eliminare il grasso addominale è possibile ricorrere a una dieta sana e ben bilanciata, allo sport e alla chirurgia estetica.

Per quanto riguarda l’alimentazione, sarà necessario ridurre il consumo di carni rosse ed eliminare gli alcolici, le bevande gassate e zuccherate, e il caffè. Meglio prediligere alimenti realizzati con farina integrale e consumare pesce azzurro e carni bianche. Via libera alle verdure, mentre i latticini dovranno essere consumati con moderazione.

Naturalmente questi consigli sono da ritenersi generici e non sostituiscono il parere del medico, del dietologo e del nutrizionista; prima di variare la propria dieta, soprattutto in presenza di un problema come il grasso addominale, è fondamentale consultare un professionista che possa fornire consigli adeguati in base alle caratteristiche del paziente.

L’importanza dell’attività fisica

Fare attività fisica aiuta a mantenere e ritrovare una buona forma fisica, migliorando il metabolismo e rafforzando il sistema cardiocircolatorio.

Non è necessario esagerare con lo sport, soprattutto se non si è allenati; anche solo una camminata a passo rapido di trenta minuti, ad esempio, aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e a bruciare i grassi.

Ridurre il grasso addominale con la chirurgia estetica

Per ridurre rapidamente il grasso addominale è possibile ricorrere alla chirurgia estetica. L’intervento specifico prende il nome di addominoplastica e permette di rimodellare l’addome e i fianchi, operando su grasso, pelle e muscoli.