Passeggini in aereo: tutto quello che c’è da sapere

Viaggiare può essere stressante, ma viaggiare con un neonato o un bambino piccolo è una vera sfida. La maggior parte delle compagnie aeree ha procedure standard per la gestione dei passeggini in aereo. I grandi passeggini pieghevoli e passeggini che non si piegano, di solito sono accettati solo come bagaglio registrato, quindi è di fondamentale importanza tenerne conto quando si acquista un nuovo passeggino. Se si pensa di viaggiare in aereo, è importante quindi fare una serie di valutazioni preliminari all’acquisto, al fine di ottenere un prodotto idoneo. Inoltre è importante che durante il viaggio i genitori abbiano portato con sé oggetti personali e legati alla cura del bambino, all’interno di una borsa apposita (bagaglio a mano). Gli articoli che non possono mai mancare sono:

Borsa per pannolini;

Tiralatte;

Biberon se necessario.

Passeggino imbarco in aereo

I passeggini in aereo devono rispettare non solo alcune misure dettate dalle compagnie stesse, ma essere pieghevoli e compatti. Infatti solo in questo modo il passeggino è assimilabile come un bagaglio a mano, da portare assieme ai propri oggetti personali. Una volta salito a bordo, deve essere posizionato nell’apposita cappelliera o sotto il sedile di fronte a te. I marchi approvati di passeggini pieghevoli compatti includono:

gb Passeggino tascabile;

Tasca BabyJoy;

Silver Cross Jet Ultra Compatto.

Su www.idealbimbo.it è possibile trovare diversi modelli da poter tranquillamente far salire a bordo. Le migliori marche, per qualità, resistenza dei materiali e maneggevolezza, a cui fare affidamento sono le seguenti:

Chicco;

Prenatal;

Foppapedretti;

Graco;

Inglesina;

Brevi;

Giordani;

Maclaren;

Stokke;

Jane;

Peg-Perego.

Miglior passeggino per viaggiare in aereo

I migliori passeggini in aereo sono quei modelli che risultano pratici, compatti e maneggevoli. La loro struttura di solito è realizzata in alluminio. I modelli disponibili sul mercato sono muniti inoltre di un assetto di tre o quattro ruote. Un passeggino a tre ruote risulta molto più pratico e maneggevole, sia per viaggiare che per trascorrere giornate in città o fuori porta. Acquistare un passeggino leggero può rappresentare la scelta migliore sotto più punti di vista. Infatti si tratta di un modello che può essere piegato senza troppa fatica e inserito nel bagagliaio. Oppure portato in aereo senza problemi. Anche per le giornate in spiaggia, un modello leggero e compatto a tre ruote, rappresenta sicuramente una soluzione pratica e confortevole.

Solitamente questo tipo di modello non supera mai il limite massimo di 7kg. Per quanto concerne la tipologia di chiusura, questa può essere provvista di sistema di chiusura a libro oppure ad ombrello. Nella vasta gamma di passeggini leggeri, che variano per dimensioni, numero di sedili, e assetto di ruote, si trovano modelli ultraleggeri reclinabili specifici per viaggiare. Si tratta quindi di un prodotto ideato ad hoc, per migliorare il livello di comfort durante qualsiasi viaggio, che si tratti di aereo, nave o automobile.

Portare il passeggino in aereo: bagaglio a mano per il piccolo

Il neonato portato in aereo ha pieno diritto di bagaglio a mano, il quale solitamente non può superare i 9 o 10 kg. Per quanto concerne le dimensioni, le compagnie aeree possono differire leggermente tra di loro. In ogni caso generalmente le dimensioni consentite sono pari a 115 cm. Questa è la somma della misurazione di larghezza, altezza e profondità. Per quanto riguarda il passeggino pieghevole, questo è consentito in volo per i bambini fino a 4 anni di età.