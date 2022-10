Trading online: ecco i migliori segnali forex per operare sui mercati valutari

Investire con il trading online è una scelta sempre più popolare tra gli italiani. I numeri crescenti del trading digitale nel nostro paese lo dimostrano: da qualche anno il numero totale di investitori è in aumento e anche il volume complessivo delle transazioni è in crescita. Le piattaforme online sono divenute via via più semplici da utilizzare e hanno introdotto degli strumenti intuitivi per l’analisi di mercato rivolti non solo ai traders esperti, ma anche agli investitori alle prime armi.

Per avere successo con le operazioni di investimento nelle coppie di valute e non solo è necessario però saper analizzare i mercati. La corretta lettura dei grafici è il presupposto fondamentale per coloro che vogliono generare dei profitti e aiuta a evitare gli errori più frequenti molto diffusi tra i traders inesperti. Il consiglio che viene dato dai professionisti del settore per operare sui mercati valutari è quello di sfruttare tutti gli strumenti a disposizione come, ad esempio, i segnali forex. A questo proposito è possibile fare riferimento alla selezione di segnali forex gratuiti e a pagamento messa a punto dagli esperti di Tradingonline.com, sito web di riferimento nell’ambito della formazione finanziaria.

Come scegliere i segnali forex

Dal momento che in rete si trovano software a pagamento di analisi del mercato sviluppati per individuare i segnali di forex, gli investitori si chiedono se i segnali di trading gratuiti possano essere considerati affidabili. La risposta è affermativa, ma è necessario fare alcune precisazioni. In primo luogo bisogna valutare la fonte dei segnali di investimento, in particolare si possono considerare affidabili quei segnali che sono individuati da piattaforme di investimento legali.

In secondo luogo bisogna tenere a mente che il forex online è un’attività rischiosa. Questo significa che pur disponendo di segnali di investimento affidabili non è detto che il prezzo degli assets segua la previsione effettuata. I segnali possono aiutare a scegliere come muoversi sui mercati, ma non garantiscono il successo degli investimenti e non possono assicurare il profitto.

Le piattaforme di trading online consentono ai loro clienti di ricevere comodamente i segnali di forex e di sfruttarli per ottimizzare le loro performance. Dare ai clienti la possibilità di accedere a questi segnali è considerato infatti un punto di forza per i broker online, che migliorano così l’esperienza complessiva di investimento ed evitano al contempo che i clienti si rivolgano alla concorrenza per l’analisi degli assets.

Come usare i segnali forex

Sono numerosi i segnali che possono essere utilizzati da coloro che investono con il trading online o con il forex digitale. Se si prende in esame un determinato asset e si analizzano in uno specifico momento molteplici segnali di trading si nota che non tutti sono concordi nel prevedere un trend rialzista o un trend ribassista. Ciò mette subito in luce la necessità di non affidarsi esclusivamente ai segnali per scegliere le operazioni da eseguire. Sarebbe utile infatti procedere in ogni caso a un’analisi del mercato e integrare i segnali nella propria strategia.

Il suggerimento che viene dato da molti esperti del settore è di non affidarsi a un unico segnale di investimento, è meglio piuttosto scegliere alcuni segnali e confrontarli. Quando i segnali scelti saranno concordi nella direzione del trend e la loro previsione sarà coerente con l’analisi di mercato effettuata sarà possibile comprare o vendere l’asset analizzato. In questo modo si riuscirà a ridurre il rischio complessivo di investimento e nel lungo periodo si riusciranno a ottenere delle performance migliori. Va sempre ricordato infatti che pur utilizzando i segnali è possibile generare delle perdite: lo scopo di un bravo trader non è chiudere in positivo tutte le posizioni, ma puntare a chiudere in positivo l’anno di investimento.