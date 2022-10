La Toscana è bellissima, uno dei luoghi più gettonati dal turismo proprio per la sua varietà di territori, e per gli innumerevoli luoghi culturali. Vino, mare, montagna, e buon cibo arricchiscono ulteriormente questi luoghi, facendo innamorare a prima vista questa splendida regione.

La Toscana è particolarmente apprezzata in ogni stagione, proprio per la vasta offerta di città culturali, per il suo mare, e per le alpi apuane.

Qui vi sono città incredibili: Volterra, Siena, Pisa, Firenze, Pistoia, Forte dei Marmi, e Lucca sono soltanto alcune delle bellissime città che si possono visitare in questa regione.

A queste si aggiungono luoghi come la costa degli Etruschi, la costa della Maremma, la Versilia e la costa Apuana.

La Toscana è tutta bella, e il turismo sembra essere d’accordo. Eleggere un’area più bella rispetto ad un’altra è un’impresa piuttosto difficile, perché significherebbe escludere luoghi che non hanno nulla da invidiare rispetto ad altri.

Si può comunque provare a fare una classifica dei luoghi più frequentati, o comunque, di quelli che sono davvero belli, da mozzare il fiato.

Volterra: città magica posta in mezzo a paesaggi splendidi

Volterra è sicuramente una delle città più belle e gettonate della regione. Si tratta di un antico borgo, originaria dell’Etruria, e segnata storicamente e culturalmente nel medioevo, in quanto fu un’importante signoria vescovile.

È completamente cinta da mura, e al suo interno troviamo numerosi luoghi d’interesse come il teatro romano, il Palazzo dei Priori, il Palazzo incontri – Viti, e il Museo Etrusco Guarnacci.

A questi, si aggiungono numerose architetture religiose come i conventi, la chiesa di San Girolamo, e il Duomo di Volterra, in stile romantico innalzato tra il XII e il XIII secolo.

Toscana turismo: la costa degli etruschi

Chi ama il mare può prenotare le sue vacanze in no degli incantevoli posti lungo la Costa degli Etruschi. Questa comprende l’intera provincia di Livorno, includendo i territori di Piombino, Bibbona e Cecina.

La costa è conosciuta per le sue spiagge bianche, e per il suo panorama bellissimo.

Qui, è possibile dedicarsi a numerosi sport acquatici, come lo snorkeling, lo stand up paddle, e la vela. È possibile anche fare lunghissime passeggiate sulla costa, escursioni in bici, ed escursioni a piedi. Vi sono, infatti, tantissimi percorsi di Trekking alla scoperta delle tracce degli Etruschi che anticamente avevano colonizzato quest’area.

La costa è particolarmente apprezzata anche per i buon cibo, come il polpo alla piombinese, tipico di quella zona della Toscana.