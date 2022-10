Come rivoluzionare il look della tua casa moderna

Se devi arredare la tua nuova casa in stile moderno, o vuoi rivoluzionare l’ambiente domestico dandogli un’aria del tutto nuova, allora, come per tutte le cose, bisogna attenersi ad alcune regole, semplici ma fondamentali.

Ad esempio, quanta importanza dai all’illuminazione di una stanza? Se fino ad ora hai pensato di poter fare a meno di finestre e altri modi per far filtrare la luce del sole, ti sbagli: è un requisito fondamentale per poter considerare la tua casa moderna.

Entriamo nel vivo dell’argomento, iniziando a parlare dei mobili.

I mobili: che stile devono avere?

I mobili devono essere semplici, essenziali e pratici; le tinte unite sono sempre preferite rispetto a quelle con decorazioni, e per quanto riguarda i materiali, si prediligono sempre quelli naturali (sintetici solo se la qualità è perfetta).

I colori da coinvolgere devono essere sobri, non vistosi come il rosso o l’oro; bisogna inoltre creare contrasti delicati e sfumature, non stiamo parlando di uno stile minimal, quindi si usa anche mischiare due o tre colori, in modo tale da far risaltare alcuni elementi.

Il consiglio che vi diamo per scegliere i mobili migliori è di visitare il sito www.arredo24.com, catalogo esemplare dei mobili moderni.

Come arredare le varie stanze

Ingresso : è la prima stanza cui ci interfacciamo, deve essere accogliente e deve mettere gli ospiti a proprio agio con dei colori neutri e dei mobili pratici (mobili con scarpiere, specchi, appendiabiti);

: è la prima stanza cui ci interfacciamo, deve essere accogliente e deve mettere gli ospiti a proprio agio con dei colori neutri e dei mobili pratici (mobili con scarpiere, specchi, appendiabiti); Zona giorno: Nel soggiorno molta importanza ha il divano necessariamente comodo e in un tessuto facile da lavare. Per quanto riguarda i tappeti, meglio optare per le tinte unite o per semplici fantasie geometriche, evitare assolutamente mobili antichi ma preferire una parete attrezzata essenziale che possa essere utilizzata anche come libreria.

Per la cucina, invece, acciaio e marmo sono i benvenuti, insieme anche a legni e laccati. Le luci devono essere ben studiate e permettere di illuminare adeguatamente soprattutto la zona dove si prepara il cibo e dove si mangia;