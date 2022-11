Comprare casa a Salerno: migliori quartieri

Quali sono i migliori quartieri per comprare casa a Salerno? La città campana è stata oggetto di una profonda trasformazione nell’ultimo ventennio, grazie alla ottima amministrazione del sindaco Vincenzo De Luca.

Il quale ha cambiato radicalmente la città, riqualificando il centro storico, rilanciando il porto, modificando il lungo mare e dando vita ad un evento che ogni anno attira turisti da tutta Italia e stranieri. Imitato anche in altri posti. Ossia “le luci d’artista”, che ormai immergono la città in uno scintillio di autentiche opere d’arte a tema natalizio da metà novembre a metà gennaio.

Aggiungiamoci poi l’alta velocità che collega la città con le principali d’Italia. Nonché la vicinanza alla splendida costiera amalfitana.

Il tutto, sta portando un crescente interesse verso Salerno, anche da un punto di vista residenziale. Ma bisogna anche scegliere bene i quartieri su cui puntare. Vediamo quali sono.

Migliori quartieri a Salerno per comprare casa

Vediamo ora quali sono i migliori quartieri per comprare casa a Salerno.

Miglior quartiere a Salerno per la movida: il Centro Storico

Il centro storico di Salerno è stato, come detto, riqualificato in questi anni. E ad oggi offre molti vicoletti tipici e tanti localini per passare la serata in coppia o tra amici.

Generalmente, questa scelta è preferibile se si lavora nelle vicinanze, si preferisce spostarsi a piedi o in bici, se si vuole vivere la movida serale senza dover prendere l’auto.

Vivere nel centro storico significa anche essere al centro della kermesse succitata delle Luci d’artista.

Le strade più richieste sono Via Duomo, Via Dei Mercanti, Teatro Verdi.

Miglior quartiere a Salerno per le famiglie: Centro Nuovo

Il Centro nuovo è la zona tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Malta. Si tratta di un quartiere signorile e prestigioso, ben servito coi mezzi e ideale per chi ha figli piccoli. Visto che si trovano le scuole, è abbastanza sicuro quando usciranno la sera e c’è anche la stazione ferroviaria.

Nel quartiere insiste anche un lungo percorso pedonale che arriva fino al storico.

Il Centro nuovo è anche ideale per chi è interessato allo shopping, data l’alta concentrazione di negozi. Ma anche per chi vuole rilassarsi senza prendere l’auto visto che in zona sono presenti diversi bar.

Miglior quartiere di Salerno vicino al mare: Lungomare Trieste

Per chi preferisce vivere a ridosso col mare, Lungomare Trieste è ovviamente l’ideale. Anche per chi vuole vivere ai piani alti e godere così di una vista panoramica sul Golfo di Salerno.

Non manca il lusso, con attici. Solitamente questa zona è prediletta dalle coppie di professionisti.

Miglior quartiere di Salerno per i pendolari: Piazza San Francesco

Piazza San Francesco può soddisfare sia le coppie senza che con figli, e quanti fanno da pendolari grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria per studio o lavoro (sia verso Napoli, che verso l’Università di Fisciano). Vicini poi ci sono il centro e i mercati rionali.

Qui è possibile trovare soprattutto stabili risalenti agli anni ’40 e ’50, generalmente condomini soleggiati e leggermente in salita rispetto al corso Vittorio Emanuele. Sebbene dotati di ascensore.

Buona facilità di parcheggio rispetto ad altre zone, sebbene occorre dirlo, si tratta del quartiere più popolato della città.

Miglior quartiere di Salerno per famiglie numerose: Carmine – Carmine Alto

In termini di densità abitativa, il quartiere Carmine si colloca subito dopo il precedente.

E’ ideale per le famiglie numerose, dato che esigono case più grandi senza dover però spendere cifre abnormi. Ma anche, all’opposto, per le coppie senza figli che non hanno grandi disponibilità.

Gli immobili sono quasi tutti realizzati tra gli anni ’50 e ’70, quando l’Italia fu travolta dal boom edilizio.

Le strade più gettonate sono solitamente via Carmine e piazza Sinno.

Miglior quartiere di Salerno con villette: Sala Abbagnano

Sala Abbagnano era un quartiere molto ricercato tra gli anni ‘80 e ‘90. una delle zone più ambite. Qui ci troviamo soprattutto ville e stabili vista mare, con giardini pensili.

Miglior quartiere di Salerno vicino alle rampe autostradali: Frazioni Alte – Casa Manzo

Siamo di fronte al primo tratto collinare a ridosso di Salerno. Per questo, è ideale per chi preferisce vivere nel silenzio e godere al contempo di un discreto panorama vista are. Ma anche per chi ha necessità di prendere l’autostrada tutti i giorni e preferisce vivere vicino alle rampe ed evitare il traffico della parte inferiore della città.

Proprio per questa vicinanza, spesso si tratta di persone che provengono dalle altre province della città e lì hanno ancora i loro affetti e vi ritornano spesso.

In termini di stabili, troviamo soluzioni semi indipendenti con giardini e spazi esterni.

Crowdfunding immobiliare per investire su case a Salerno

Per quanti sono invece interessati ai migliori quartieri per comprare casa a Salerno, ma più sul lato degli investimenti, è possibile provare con il crowdfunding immobiliare.

Si tratta di un nuovo modo di investire sugli immobili, che da alcuni anni sta riscuotendo un buon successo anche in Italia. In pratica, si tratta di investire somme di denaro su un progetto che viene proposto su una piattaforma dedicata a questo scopo, per poi ottenere un ritorno entro termini prestabiliti maggiorato di interessi.

Naturalmente, affinché il crowdfunding abbia successo, è necessario che il progetto raccolga i soldi che richiede. In caso contrario, sta a chi lo ha lanciato decidere se procedere anche dinanzi ad una raccolta parziale.

Sulla piattaforma è possibile poi seguire a che punto sia il progetto. Salerno offre sicuramente buone possibilità, perché, come detto, è una città che è in evoluzione.

Vediamo quali sono le migliori piattaforme per cercare o lanciare un progetto di crowdfunding su Salerno (fonte):