L’achillea, anche conosciuta come millefoglie, è una pianta erbacea perenne e molto vigorosa, apprezzata principalmente per le sue proprietà curative.

La pianta cresce nelle praterie, o ai margini dei viottoli. Cresce fino a 2500m, ed è piuttosto rustica e resistente alle varie problematiche metereologiche.

Il suo nome deriva da una leggenda riportata da Plinio, secondo il quale l’eroe Achille utilizzò la pianta per curare sé stesso e i suoi soldati dalle ferite di battaglia, durante l’assedio di Troia.

Il medico Castore Durante fu il primo a descrivere le proprietà terapeutiche terapeutiche, e ne parlò nella sua opera nel XVI secolo.

La pianta è composta da radici a rizoma, da un fusto villoso ramificato di circa 80 centimetri di altezza. Le foglie sono pelose e sono lanceolate e lineari lungo il contorno. Avvicinandosi a queste si sente un lieve aroma canforato. Infine, i fiori sono bianchi o rosa, con acheni biancastri.

Proprietà dell’Achillea e modo d’uso

L’achillea è una pianta dalle svariate proprietà benefiche. Gli erboristi utilizzano sia le foglie, sia i fiori, poiché sono ricchissimi di olio essenziale, flavonoidi e tannini.

Grazie a questi, la millefoglie offre azione cicatrizzante e riparatrice tissutale. Proprio per questo motivo trova largo impiego nella cura di ferite e piaghe.

L’infuso delle sue foglie è un ottimo rimedio per contrastare i dolori mestruali e i crampi addominali, sintomo di intestino irritabile. inoltre, ha funzionalità digestiva ed depurativa del fegato.

La pianta è particolarmente ricca di flavonoidi, che contrastano i radicali liberi, e regola la produzione di ormoni.

Il suo infuso aiuta anche a contrastare gengiviti, e a ristabilire la circolazione sanguigna. Infine, è utile per mantenere regolare la pressione.

Si usa appunto con un infuso di fiori e foglie, specialmente in caso di emorroidi, ulcere e diarrea.

Per lenire gli spasmi addominali, oppure per rendere più bella la pelle, è possibile aggiungere il decotto anche all’acqua della vasca per un bagno caldo, ed immergersi per diversi minuti prima di insaponarsi.

In alternativa, si possono preparare impacchi, immergendo delle pezze di cotone nel decotto. Questo metodo è perfetto per contrastare i punti neri, e purificare la pelle.

Millefoglie: controindicazioni della pianta

L’achillea, come ogni altro rimedio naturale, può causare alcune controindicazioni. Per questo motivo se ne sconsiglia l’uso a chi assume anticoagulanti. La sua azione astringente ed emostatica, infatti, potrebbe contrastare l’effetto dei farmaci.

Si sconsiglia fortemente l’abuso della millefoglie, in quanto potrebbe causare danni all’organismo.

Infine, i soggetti sensibili alle piante Astaraceae dovrebbero evitare l’assunzione di Achillea.