Il mezzadro è una figura che si occupa dei poderi di un proprietario terriero. Si tratta di un contratto agrario antecedente al 1964, che oggi, tuttavia, non può essere più stipulato. La figura, però, esiste ancora, anche se ormai sta scomparendo. I mezzadri, infatti, sono coloro che hanno sottoscritto un contratto di mezzadria prima del 1964, e che continuano ad operare ancora oggi.

Questa figura che si occupa dei poderi di un proprietario, sottoscrive dunque un contratto, ottenendo la possibilità di tenere per sé e la sua famiglia metà del ricavato dalla coltivazione, oltre che un luogo dove poter abitare.

Che cos’è la Mezzadria e in cosa consiste

La mezzadria è un contratto agrario che prevede un accordo tra proprietario terriero e mezzadro. Gli accordi tutt’oggi in vigori sono stati stipulati tutti prima del 1964, e andranno via via scomparendo in quanto non possono più essere stipulati.

Potremmo definirlo come un particolare contratto di affitto, in cui un proprietario concede il godimento del proprio terreno agricolo ad un coltivatore. Il coltivatore viene chiamato mezzadro, e prende in carico la mansione insieme alla sua famiglia, anche chiamata “famiglia colonica“.

Questi, tutti insieme, manterranno il terreno agricolo in funzione e produttivo, dividendo, infine, i proventi al 50%.

In definitiva, il proprietario e il mezzadro si associano per la gestione di un terreno: Il primo mette a disposizione il terreno e gli strumenti utili a coltivarlo, e il secondo mette a disposizione la forza lavoro.

Il proprietario offre, inoltre, un alloggio al mezzadro e alla famiglia colonica, dove questi dovranno risiedere per tutta la durata del contratto.

Nel caso la forza lavoro della famiglia colonica non basti a mantenere attivo il podere, sarà il mezzadro a provvedere a tale problema a sue spese. Questo dovrà riparare anche eventuali guasti dei macchinari, con la propria forza lavoro o con il proprio denaro.

Al raggiungimento dell’obiettivo, ovvero nel momento del raccolto, il mezzadro dovrà eventualmente occuparsi della vendita dei prodotti se gli accordi lo prevedono. In alternativa, dovrà dividere al 50% i prodotti con il proprietario del terreno.

Il mezzadro: chi è, di cosa si occupa, e quanto guadagna

Il mezzadro è quindi il sottoscrittore di un contratto di mezzadria. Si tratta di una figura che sta scomparendo, in quanto non possono essere stipulati nuovi contratti.

Il mezzadro lavora al terreno agricolo, coltivandolo e mantenendolo produttivo. Inoltre, ne gestisce la manodopera, e si occupa della vendita dei prodotti ricavati. I proventi devono essere divisi a metà con il proprietario.

Il suo guadagno equivale quindi al 50% dei proventi del terreno agricolo, o dei terreni (nel caso abbia più contratti attivi). Ottiene altresì un alloggio gratuito dove poter vivere con la propria famiglia, in cambio della manodopera e della manutenzione.