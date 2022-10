DPI: aumentano le vendite online di scarpe antinfortunistiche

L’Italia è un paese che storicamente presta grandissima attenzione al mondo del lavoro: ai diritti dei lavoratori, ma anche agli standard di sicurezza da rispettare per garantire uno svolgimento sereno della propria attività. Purtroppo però gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e anche quest’anno le cifre relative al numero degli incidenti sul lavoro verificatisi nel Nostro Paese sono troppo alte per potere essere ignorate. Si parla di oltre 380.000 denunce soltanto nei primi sei mesi del 2022, con un aumento percentuale di quasi il 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Per contrastare questi numeri e garantire ambienti di lavoro ogni giorno più sicuri ci sono tantissimi passi da compiere. I primi e i più importanti sono sicuramente quelli strutturali: dal rispetto di orari consoni alla garanzia di condizioni adeguate, specie nel caso in cui le operazioni del singolo prevedano un livello di rischio considerevole. Allo stesso tempo però anche i lavoratori possono tutelare se stessi e per farlo a volte è sufficiente utilizzare l’attrezzatura giusta come, per esempio, le scarpe antinfortunistiche. È bene però scegliere solamente calzature di qualità che proteggano realmente il piede durante l’attività lavorativa in caso di eventuali incidenti. Tra queste si distinguono le scarpe antinfortunistiche di Syriosrl.it, player di riferimento nella vendita di utensili, elettroutensili, attrezzatura e accessori professionali dei migliori marchi disponibili sul mercato.

Che cosa sono le scarpe antinfortunistiche

Una persona senza esperienza in determinati lavori potrebbe non sapere cosa si intende effettivamente quando si parla di scarpe antinfortunistiche. Ebbene, le scarpe antinfortunistiche fanno parte della famiglia dei dispositivi di protezione individuale (DPI): abbigliamento e/o attrezzatura che permette a una persona di tutelare al meglio la propria salute.

Le scarpe infortunistiche, come molti DPI, non sono soltanto indispensabili: sono addirittura obbligatorie per potere svolgere determinate mansioni. Il decreto legge 81/08 specifica in maniera chiara ed esaustiva le varie categorie di lavoratore che devono obbligatoriamente indossare scarpe antinfortunistiche ad hoc: si va dagli infermieri agli operai, dai magazzinieri agli artigiani. Il modello di scarpa antinfortunistica varia chiaramente di mestiere in mestiere, ma esistono alcune caratteristiche condivise dai principali modelli a disposizione sul mercato: ad esempio la protezione della pianta del piede e/o della caviglia; ma anche l’isolamento termico o l’idrorepellenza. Allo stesso tempo esistono scarpe infortunistiche con caratteristiche quasi uniche nel loro genere: ad esempio quelle a slacciamento rapido, pensate appositamente per gestire l’eventuale ingresso di massa incandescente.

Dove acquistare scarpe antinfortunistiche

Syrio, come detto, è un’azienda che si occupa di fornitura di articoli tecnici: da quelli per l’edilizia a quelli per l’industria, passando per tutta una serie di dispositivi di protezione individuali tra cui le scarpe antinfortunistica. Da questo punto di vista prodotti disponibili nello store Syrio sono adatti tanto ai professionisti quanto a coloro che vogliono dedicarsi a operazioni manuali in tutta sicurezza e rispettano tutte le normative europee vigenti in materia.

Non a caso le scarpe presentano tutte il simbolo comunitario “CE”, che viene seguito dal numero di normativa secondo cui sono state testate. Questo simbolo aiuta l’utente a capire nel dettaglio la resistenza del singolo modello, ovvero il modo in cui andrà a reagire alle principali sollecitazioni codificate. Per il resto l’offerta di Syrio copre praticamente tutti i gusti e le esigenze: si va dalle scarpe antinfortunistiche estive a quelle invernali, con una copertura dei migliori marchi attualmente sul mercato.