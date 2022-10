Se devi fare un regalo a qualcuno che ama i fiori recisi, puoi optare per un bel mazzo di fiori composto appositamente per quella persona. Creare un insieme di fiori fai da te, può non essere facile, ma ci sono tantissimi suggerimenti da mettere in pratica per sorprendere la persona che si ama.

I fiori recisi sono un regalo bellissimo, ma delicato, in quanto questi, una volta staccati dalla pianta, tendono a rovinarsi facilmente.

È, quindi, importante conservarli al meglio, e utilizzare solo i fiori più belli per la composizione.

Se si hanno a disposizione tante piante da fiore nel proprio giardino

Se hai un giardino, un terrazzo, o un balcone con diversi vasi fioriti, potresti pensare di creare una composizione fai da te, senza spendere un centesimo.

Abbina i fiori per grandezza e colore, ricordandoti di aggiungere sempre una buona componente di verde. Un bouquet, infatti, per essere ben equilibrato gli devono essere aggiunti fiorellini piccoli di riempimento, come la nebbiolina, e dei rametti di con foglie verdi arrotondate.

Ricordati di conservarli in acqua e in frigorifero fino al momento della consegna. Sarebbe meglio, ad ogni modo, realizzare la composizione in giornata, affinché i recisi non si rovinino.

Lega il tutto con del nastro per renderli più carini.

Affidati ad un esperto per il tuo insieme di fiori

Se il costo non è un problema, affidarsi alle mani di un esperto è sempre la soluzione migliore. Questo, infatti, sa esattamente come comporre i fiori per non farli rovinare, e ti darà suggerimenti su come conservarli. Tu dovrai semplicemente scegliere i fiori, e nel caso seguire i consigli del fiorista.

Se non hai un giardino e vuoi fare da solo

È possibile ricreare un insieme di fiori anche acquistando elementi secchi o stabilizzati, oppure fiori in seta. Evita i fiori finti in spugna per realizzare il tuo Bouquet, in quanto il risultato potrebbe non essere dei migliori.

Ricorda sempre di scegliere fiori diversi che stiamo bene per dimensioni e colori.

Anche in questo caso, ricorda di inserire elementi riempitivi, specialmente se si tratta di fiori stabilizzati.

Crea un insieme di fiori in vaso

Hai mai pensato a una fioriera? Regalare piante vive, soprattutto a chi ha il pollice verde, può essere un’idea originale.

Scegli piante della stessa altezza e che necessitano la stessa quantità d’acqua ed esposizione.

Scegli delle piante che abbiano dei fiori simili, ma colori diversi e il risultato sarà sicuramente di successo.