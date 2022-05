Cosa vedere a Porto Cesareo

Porto Cesareo è una di quelle mete turistiche che rimangono ancora abbastanza fuori dai grandi traffici turistici, ma che rappresenta una vera e propria chicca italiana: un posto difficile da dimenticare. Non a caso Porto Cesareo fa parte di quelle località salentine che hanno guadagnato sul campo il soprannome di “Maldive del Salento”, visto il paesaggio marino incredibile che offrono.

Puoi raggiungere la località turistica in auto, moto o noleggiando una navetta con autista personale. Questa è la soluzione più comoda che ti permette di spostarti senza preoccuparti di dove dover parcheggiare l’auto. Aziende specializzate come De Lentinis Viaggi mettono a disposizione autisti professionisti e mezzi dotati di ogni comfort.

La costa

Porto Cesareo si trova su una lingua di terra, bagnata dal Mar Ionio, che offre spiagge di sabbia chiara ed estremamente fine e acque cristalline e calme. In questa località vi sono molti stabilimenti balneari perfettamente attrezzati con ogni comfort e comodità, ma vi sono anche moltissime spiagge libere pronte ad ospitare chi vuole godersi il mare in modo più naturale.

Il bello di questo tratto di costa è che lo scenario cambia improvvisamente: da tratti costituiti da passeggiate in pietra si passa a spiagge circondate da dune di sabbia per poi finire nel bel mezzo della macchia mediterranea. Quando c’è bassa marea, proprio di fronte alla spiaggia del porto si apre un passaggio per raggiungere a piedi l’Isola dei Conigli, un isolotto che dista poche centinaia di metri e che offre panorami suggestivi.

Il centro

La visita nel piccolo centro del Porto Cesareo rimarrà sempre nel cuore di tutti coloro che l’hanno visitata: come dimenticare le passeggiate, a piedi, in bicicletta, in tandem o in risciò, dallo splendido lungomare fino ai vicoli del centro storico denso di piccole case bianche e di un’atmosfera unica?

E come dimenticare le pucce ripiene, le fritture di pesce fresco, i bar, i ristoranti, le pizzerie… Come dimenticare tutta quella vita operosa che circonda questa splendida località salentina? In questo piccolo centro si respira un’aria accogliente, autentica, antica e contemporanea allo stesso tempo. La Torre d’avvistamento del XVI secolo sorveglia ad ogni ora i passi dei propri cittadini ed il suono del mare accompagna ogni respiro.

In estate le vie del centro sono piene di artisti di strada e il calendario, nei mesi più caldi, è ricco di eventi e festività patronali che danno il via ai festeggiamenti con barche impreziosite da fiori e torce infuocate.

Torre Lapillo

Salendo verso nord, di pochi chilometri, si arriva a Torre Lapillo un centro balneare di prim’ordine che offre molti più stabilimenti balneari privati e maggiori intrattenimenti. Questa località ha ancora il fascino intatto del piccolo villaggio ma è molto più sviluppata dal punto di vista turistico rispetto anche a Porto Cesareo.

La caratteristica straordinaria di Torre Lapillo è rappresentata dai diversi chilometri di spiagge di sabbia bianca e fine che va a toccare le acque basse e cristalline. Un vero paradiso per le famiglie con bambini. Sembra di stare ai Caraibi seppure la vegetazione a macchia mediterranea ci ricorda di essere ancora in Italia. Le scogliere offrono pesche molto ricche e scenari ideali per lo snorkeling.

Da non perdere la cosiddetta “Riva degli Angeli” una spiaggia contraddistinta da alte dune e vegetazione mediterranea che permette l’immersione totale in uno scenario da sogno.