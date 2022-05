Mansioni collaboratore scolastico: quali sono? Che cosa prevedono le norme?

La scuola è uno degli aspetti più importanti e caratterizzanti nella vita del bambino e del giovane adulto che si prepara nell’affrontare tutti gli aspetti caratteristici della vita: la scuola è la prima palestra di vita, dove il bambino impara a rapportarsi con gli altri bambini, con le maestre e con i collaboratori scolastici. Per quanto solo la maestra possa essere considerata una seconda madre, anche i collaboratori scolastici e tutti gli “attori” del sistema scolastico svolgono un ruolo davvero importante nella crescita del bambino. Oggi come avrete ben capito, ci occupiamo di scuola ed in particolar modo di tutte le mansioni previste per diventare collaboratore scolastico: vediamo insieme quali sono e cosa prevedono le norme.

Per quanto possa essere un lavoro davvero molto bistrattato, il collaboratore scolastico svolge un ruolo davvero molto importante nel contesto scolastico: egli, infatti, si occupa di numerosi aspetti, dalla pulizia alla gestione di alcuni servizi previsti dalla scuola e, in molteplici casi, può anche fornire una mano ed un occhio vigiile nella corretta salvaguardia dei bambini. Entriamo subito nel vivo della guida e vediamo insieme quali sono le mansioni, nello specifico, del collaboratore scolastico.

Mansioni

Il collaboratore scolastico fa parte del personale ATA, e cioè del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche: il personale ATA, in genere, comprende assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici, addetti all’azienda agraria, guardarobieri, infermieri e cuochi.

Per quanto riguarda le mansioni del collaboratore scolastico, egli è addetto a quelli che sono i servizi generali della scuola e quindi dell’accoglienza e della sorveglianza dei bambini, in tutte quelle fasce orarie non coperte dai docenti; si occupa della pulizia dei locali e della loro corretta sorveglianza ed inoltre è parte attiva e collabora con i docenti.

Le mansioni del collaboratore scolastico, tuttavia, non finiscono qui, infatti egli coopera anche al fine di creare un ambiente tranquillo e sereno per i bambini portatori di handicap, fornendo loro materiale e garantendo loro l’accesso in sicurezza a tutti gli ambienti scolastici.

Graduatorie

Al fine di poter partecipare e inserirsi nel personale ATA è necessario partecipare alle candidature e collocarsi in posizione utile nelle graduatorie. Il requisito di partecipazione per inserirsi nelle suddette graduatorie è semplicemente quello di aver acquisito un diploma di secondo grado.