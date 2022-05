Funerali di personaggi famosi: stranezze dal resto del mondo

Tutti noi siamo destinati alla stessa fine, tutti in modi e tempi diversi, così come diverso può essere il funerale.

In linea di massima, in base alla religione professata e al budget, i funerali sono pressoché tutti uguali tra loro, anche se è essenziale rivolgersi ad un personale competente, per cui clicca qui qualora ti servisse.Capita, però, che vi siano stati personaggi famosi per i quali il funerale è stato qualcosa di diverso dal solito o perché particolarmente bizzarro o perché dal carattere completamente nuovo e personale.

A volte essere stati grandi in vita comporta un addio altrettanto grande e le persone famose lo sanno bene, per questo abbiamo scelto per voi alcuni dei funerali più strani che sono stati fatti per alcuni personaggi il cui ricordo vince sul tempo trascorso dalla loro scomparsa.

Il funerale di Tupac Shakur

Per chi non lo sapesse, Tupac Shakur è stato uno dei rapper più famosi ed influenti di tutti i tempi, tanto che, solitamente, anche chi non è fan del genere conosce l’artista.

I suoi testi narravano di un’esistenza violenta, ma non per semplice moda come oggi accade tra gli esponenti del genere musicale in questione, Tupac ne viveva una.

Nel 1996, infatti, Tupac e il suo entourage si trovavano ad un combattimenti di Mike Tyson a Las Vegas ma lungo il percorso di ritorno un veicolo si fermò accanto alla sua macchina e da lì partirono numerosi colpi di proiettile.

Tupac fu colpito diverse volte e morì in ospedale ben sei giorni dopo la sparatoria e venne cremato.

È qui che prende vita il bizzarro: solitamente le ceneri vengono sepolte, oppure sparse nel luogo preferito della vittima ma in questo caso non è successo niente di tutto questo, i membri del gruppo rap da lui fondato mischiavano parte delle sue ceneri con della marijuana per poi fumarle.

Non sta a noi dirvi quanto questo possa essere strano e sicuramente da non replicare.

Bruce Lee: l’orrore del regista

Bruce Lee è uno di quei personaggi che diventa più famoso dopo la propria morte, pur essendo uno dei più importanti artisti marziali del mondo.

L’attore morì durante le riprese del film “Gioco della morte” e il suo funerale venne ripreso per poi essere inserito all’interno del film, includendo riprese del corpo dell’attore all’interno della sua bara.

Sicuramente qualcosa di raccapricciante che poco ha a che fare con il rispetto necessario durante un funerale.