G-star: ha una pagina web italiana su cui acquistare? Come pagare?

Il mondo della moda, oggigiorno, è uno dei settori maggiormente sentiti e amati dalla popolazione: essere di bel aspetto è sicuramente il primo modo per farsi notare e per aprirsi una strada. Il settore della moda, in Italia, è certamente uno dei più sviluppati grazie a numerose case e aziende. Oggi, come avrete ben capito, ci occupiamo di moda ed in particolar modo della G-star: vediamo insieme tutto quel che c’è da sapere sulla pagina italiana, come acquistare e come pagare.

Cos’è

Come avrete ben capito, ci occupiamo di moda e la G-Star Raw è un’azienda di abbigliamento olandese, fondata nel 1989 ad Amsterdam da Jos van Tilburg. E’ una delle aziende più importanti, tanto da essere presente anche alla sfilata della moda di New York dal 2008 al 2011.

L’azienda è davvero molto rinomata, tanto da presentare numerosi store in tutto il mondo, da New York City, a Boston, a Los Angeles, a Edimburgo, Melbourne, Shangai, Parigi, Londra, Cardiff, Milano e in moltissime altre città. E’ uno degli store maggiormente amati a livello mondiale, proprio per i capi di grande qualità che esso propone: è nota a tutti, infatti, la collaborazione con Pharrell Williams, oltre che Jaden Smith e Max Verstappen, il noto pilota della formula 1.

Shop online

Ovviamente, come ogni store che si rispetti, anche G-Star Raw dispone di un proprio shop online proprio per permettere a tutti di acquistare i prodotti di questo noto marchio in qualsiasi parte del mbondo. Basterà digitare sulla barra di ricerca G-Star Raw e verrete reindirizzati sulla pagina ufficiale. Lo store online propone sia abbigliamento da uomo che abbigliamento da donna, ed inoltre, se vi collegate in questi ultimi giorni, potrete avere a disposizione anche maggiori sconti grazie ai saldi invernali. Per tutte le domande è presente un customer service che vi risponderà entro le 24 ore. L’indirizzo email è il seguente, service.it@g-star.com; inoltre potete provare a contattare anche le varie pagine social di Twitter, Facebook e WhatsApp; è presente inoltre il numero di telefono 0800-0200454.