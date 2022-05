Creatina dosi: ecco quali sono quelle giuste per l’allenamento e i loro effetti

Prendersi del tempo per sé stessi, al giorno d’oggi, è davvero qualcosa di importante, ma non è delle cose più semplici: ogni giorno, infatti, siamo sottoposti a dei ritmi veramente disumani e arriviamo davvero distrutti la sera. Tuttavia prendersi del tempo per sé stessi, per il coltivare il proprio rapporto con il proprio essere è davvero indispensabile per non impazzire, ma allo stesso tempo anche per stare meglio con il proprio corpo. Oggi, come avrete ben capito, ci occupiamo di benessere ed in particolar modo della creatina: vediamo insieme quali sono le dosi giuste per un corretto allenamento e i loro effetti.

Giovenale, in una nota sua opera, scriveva “Mens sana in corpore sana” e non aveva tutti i torti, in effetti: per stare bene l’indispensabile è proprio avere una mente sana ed allenata e da ciò proviene il resto. Per allenare il corpo ci sono dei validi elementi e fra questi troviamo proprio la creatina; entriamo nel vivo della guida e scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sulla creatina.

Cos’è

Tutti noi, quando ci alleniamo, vorremmo ottenere la massima resa con il minor sforzo possibile, tuttavia ciò non è possibile proprio perché è necessario allenarsi con impegno e caparbietà: senza di questi non si avrebbero nemmeno le soddisfazioni necessarie. Tuttavia non è detto non si possano utilizzare dei validi aiuti, come ad esempio la creatina, una sostanza capace di ottimizzare quello che è lo sviluppo muscolare e a favorirlo. Infatti il tempo necessario per sviluppare la muscolatura varia da persona a persona, ma è proprio grazie alla creatina che si può in un certo senso eludere quello che è il proprio orologio biologico.

Quando assumerla

Veniamo alla domanda più gettonata della guida, ossia quando assumerla: la risposta è semplice, essa andrebbe assunta con regolarità. Ciò vale a dire, ogni giorno per circa 3/6 mesi, in modo da ottenere gli effetti sperati. In genere le quantità indicate sono proprio di 3 grammi al giorno ed inoltre è di buona norma andare ad annotare quelli che sono i risultati ottenuti prima e dopo l’assunzione della creatina in modo da poter instituire un valido confronto.

Controindicazioni

Come già evidenziato, assumere creatina non presenta controindicazioni a patto che le quantità siano quelle indicate in precedenza. Assumere troppa creatina per tempi molto brevi potrebbe indurre i classici effetti collaterali, quali ad esempio dolore addominale e diarrea. Inoltre assumere creatina potrebbe indurre ad aumentare quello che è il proprio peso corporeo.