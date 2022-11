Dove comprare un buon materasso?

Per scegliere di acquistare un buon materasso è bene rivolgersi innanzitutto a uno specialista insieme al quale evidenziare quali siano le proprie necessità e successivamente rivolgersi ad aziende leader nel settore.

L’importanza del sonno è fondamentale per garantire il massimo benessere alla nostra schiena e alla muscolatura, pertanto, un acquisto sbagliato potrebbe non solo compromettere il riposo ma anche la salute.

Di seguito ti indicheremo alcuni semplici consigli per aiutarti nella scelta di un buon materasso e dove è possibile poterli acquistare a prezzi convenienti.

Come scegliere il materasso: il materiale

La prima scelta per l’acquisto di un buon materasso ricade sulla tipologia ovvero sul materiale con cui è realizzato. In commercio ce ne sono di vario genere che spesso combinano più materiali tra loro. In particolare potrai trovare:

materassi in lattice: si tratta di un materiale naturale, che difficilmente viene utilizzato da solo per la realizzazione di un materasso. Solitamente, infatti, si trovano materassi composti da lattice naturale e lattice sintetico, un mix che può dare sostegno e un’ottima flessibilità che si adatta al corpo equilibrando la pressione del peso. Ideale per chi possiede un sonno movimentato, chi soffre di allergie alla polvere e agli acari;

si tratta di un materiale naturale, che difficilmente viene utilizzato da solo per la realizzazione di un materasso. Solitamente, infatti, si trovano materassi composti da lattice naturale e lattice sintetico, un mix che può dare sostegno e un’ottima flessibilità che si adatta al corpo equilibrando la pressione del peso. Ideale per chi possiede un sonno movimentato, chi soffre di allergie alla polvere e agli acari; materassi in memory foam: una tipologia che ha la caratteristica di “memorizzare” la forma del corpo. Può dare sostegno grazie alla sua elevata flessibilità. Viste le sue caratteristiche, viene consigliato a chi non si muove molto durante il sonno e a coloro che soffrono il freddo, dal momento che trattiene il calore corporeo;

una tipologia che ha la caratteristica di “memorizzare” la forma del corpo. Può dare sostegno grazie alla sua elevata flessibilità. Viste le sue caratteristiche, viene consigliato a chi non si muove molto durante il sonno e a coloro che soffrono il freddo, dal momento che trattiene il calore corporeo; materassi a molle: i più versatili che possono adattarsi alla maggior parte delle necessità. L’opzione migliore sembra essere quella con molle insacchettate in modo che ogni singola molla sia indipendente dalle altre e possa lavorare per sostenere nel migliore modo possibile. Si tratta di un materasso molto solido che può dare un buon sostegno al corpo.

Le dimensioni e rigidità

Un’altra scelta importante riguarda le dimensioni del materasso. Ci sono delle misure standard ma in caso di particolari necessità si può optare per un prodotto personalizzato e fatto su misura, con un prezzo finale più alto. La lunghezza solitamente oscilla dai 190 ai 200 cm e la larghezza può variare a seconda che si tratti di un materasso singolo (a una piazza), a una piazza e mezza, alla francese oppure matrimoniale (a due piazze).

Un altro fattore da considerare è la rigidità del materasso. Con la parola “rigidità” si intende la durezza e la portata del materasso non appena il corpo si sarà adagiato sopra “a peso morto”. La rigidità viene valutata in:

H1: molto morbido, adatto se si possiede una corporatura esile;

molto morbido, adatto se si possiede una corporatura esile; H2: rigidità media che si adatta per un peso dai 60 agli 80 kg;

rigidità media che si adatta per un peso dai 60 agli 80 kg; H3: molto rigido, perfetto per chi possiede una corporatura massiccia e un peso importante.

In commercio si possono trovare anche materassi con fasce differenziate a seconda delle parti del corpo e materassi matrimoniali con diversità da una parte e l’altra (per consentire alla coppia di stare in equilibrio).

Consigli utili: dove acquistare un materasso?

Come abbiamo visto, in commercio esistono diverse tipologie di materassi e non sempre può essere semplice riuscire a trovare quello perfetto per le proprie necessità, se non si possiedono le giuste conoscenze di base. La scelta deve tenere conto di una serie di fattori che possono variare da persona a persona, come il peso, l’altezza e le posizioni abituali di riposo.

Per questo motivo, il suggerimento degli esperti è quello di rivolgersi sempre ad aziende che siano leader nel settore, che propongano prodotti di qualità. Per avere la certezza di non sbagliare ed essere seguiti nella scelta compra il materasso online seguendo i consigli di MaterassiMigliori.com, un sito che offre una serie di consigli utili sulle tipologie di materassi presenti in commercio, grazie alle numerose guide disponibili gratuitamente e consultabili in qualsiasi momento.

All’interno del sito troverai tanti consigli suggeriti da un team di esperti che giornalmente si occupa di selezionare i migliori prodotti acquistabili su Amazon, a prezzi molto convenienti.