Massaggio thailandese: cos’è, come si fa e i suoi numerosi benefici

Il massaggio thailandese è un massaggio molto antico, che viene praticato in Thailandia da secoli. Si tratta di un massaggio completo, che agisce su tutto il corpo, dalle gambe alla testa. Questo massaggio ha numerosi benefici: rilassa la mente e il corpo, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, riduce lo stress e l’ansia, allevia i dolori muscolari. Inoltre, il massaggio thailandese è anche un ottimo rimedio contro mal di testa, emicrania e insonnia.

Come viene praticato questo tipo di massaggio

Questo tipo di massaggio viene eseguito con l’aiuto di pressioni, allungamenti e compressioni muscolari, digitopressione e posizioni simili allo yoga. Il terapeuta userà le mani, i gomiti, le ginocchia e i piedi per esercitare una pressione sui muscoli e sulle linee energetiche. Il massaggio thailandese viene solitamente eseguito su un tappetino sul pavimento, ma può anche essere eseguito su una sedia, se necessario.

Prima di iniziare il massaggio, il terapeuta vi chiederà le vostre condizioni di salute e le aree specifiche su cui desiderate che si concentri. Durante il massaggio, si devono indossare abiti comodi e non troppo stretti. Il massaggio thailandese viene solitamente eseguito senza olio, ma se avete la pelle sensibile, il terapeuta può utilizzare un leggero olio d’oliva o dell’olio specifico per massaggi.

Dopo il massaggio, vi sentirete molto rilassati e ringiovaniti. Il massaggio thailandese è un modo eccellente per ridurre lo stress e l’ansia e per migliorare la vostra salute generale.

Relax in vacanza

Se alloggiate in un hotel che offre servizi di massaggio, potete richiedere un massaggio thailandese. Molte strutture dispongono di una spa o di un centro benessere che offre vari servizi di Hotel Massage Service. Potete anche chiedere alla reception se le possono consigliare un buon massaggiatore thailandese.

Ecco alcuni consigli su come trovare un buon terapista di massaggi thailandesi:

Chiedete ai vostri contatti che hanno già soggiornato in quell’hotel se conoscono il terapeuta/massaggiatore che vi lavora;

Controllate le recensioni online per vedere cosa hanno detto le altre persone dei diversi terapeuti/massaggiatori;

Quando chiamate per fissare un appuntamento, chiedete informazioni sull’esperienza e formazione del terapeuta/massaggiatore;

Assicuratevi che il terapeuta/massaggiatore vi faccia sentire a vostro agio e rilassati.

Il massaggio thailandese è un ottimo modo per rilassarsi in vacanza e migliorare la vostra salute generale. Se soggiornate in un hotel, quindi, assicuratevi di richiedere questo servizio. Non ve ne pentirete!