L’esenzione 014 si riferisce alla dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcolici. L’esenzione copre, dunque, soltanto ciò che riguarda le malattie causate da questa dipendenza, e non i bisogni relativi alla condizione stessa.

L’esenzione viene data a chi è in cura per patologie legate alla dipendenza da alcolici o sostanze stupefacenti, come malattie cardiache, cirrosi epatica, pancreatite cronica, ed epilessia.

La dipendenza da alcolismo e da sostanze stupefacenti è una vera e propria malattia, causata da diversi fattori scatenanti, e in alcuni casi dalla genetica. Anche l’uso smodato di alcool e di droghe crea dei cambiamenti fisiologici al cervello, rendendolo sempre più resistente a questa sostanza, e dando vita a vere e proprie dipendenze.

Esenzione 014: cosa copre

L’esenzione 014 è destinata a tutti coloro che soffrono di una dipendenza diagnosticata da sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e da alcolici. Questa offre la copertura sanitaria per le prestazioni mediche relative a malattie causate da tale dipendenza.

Prima di aprire l’esenzione al paziente, infatti, lo specialista si assicura che la patologia sia correlata all’uso di droghe e alcool, e che quindi ne sono una diretta conseguenza.

Le prestazioni di cui il paziente può usufruire gratuitamente vengono stabilite dal medico curante in base al caso specifico, e non sono uguali per tutti i soggetti affetti da dipendenza.

Caratteristiche dell’esenzione

L’esenzione viene suddivisa in due categorie: a chi è affetto da dipendenza da droghe e sostanze psicotrope viene dato il codice di esenzione 014.304, mentre a chi ha una dipendenza da alcolici viene dato il codice 014.303.

Questa distinzione serve al professionista per stabilire quali sono le prestazioni esenti di cui il paziente può usufruire.

Inoltre, il soggetto dovrà verificare che sulla ricetta vi sia scritto il codice 014, eventualmente accompagnato dal relativo codice (303 oppure 304). Senza questo dettaglio, infatti, la ricetta per prestazione non viene associata alla malattia da dipendenza.

Le prestazioni aggiunte verranno inserite automaticamente dal medico curante nella tessera sanitaria del paziente in modo da verificare l’effettiva esenzione al pagamento del ticket.

Chi ne ha diritto

Questa esenzione è destinata a chi soffre di dipendenza acuta da sostanze stupefacenti e da alcolismo.

Lo specialista verifica la dipendenza attraverso diversi test, questionari, e in caso di patologie anche attraverso l’indagine per esami. Dopo che la perdita di controllo nell’utilizzo di queste sostanze è stata verificata, viene concessa dal professionista l’esenzione solo per le prestazioni legate a patologie che sono conseguenza diretta della dipendenza.

L’esenzione 014 viene concessa anche a persone dipendenti che vivono in comunità.