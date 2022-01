Pandemia: cresce l’importanza dei siti web

Rispetto al mese di marzo 2020 oggi la popolazione digitale in Italia è aumentata passando dal 70 al 74% con incrementi significativi anche nel tempo trascorso online, che sfiora ormai le 3 ore al giorno. In questo scenario gli accessi da mobile sono pari all’82% del totale.

I dati rilevati da Comscore a marzo 2021 aiutano le aziende a tracciare un quadro dei comportamenti degli utenti italiani e rivelano come la pandemia abbia consolidato l’uso di Internet.

Caratteristiche dell’audience online

Oggi la popolazione italiana connessa a Internet è pari al 74% e i siti di News hanno mantenuto un’audience stabile con 38,2 milioni di visitatori nel marzo 2021, mentre l’entertainment cresce del 3% e raggiunge il 97% della popolazione digitale italiana.

Anche social media e app di Instant Messaging crescono, in particolare TikTok con 10 milioni di visitator unici e un +59% rispetto all’anno precedente. Va bene anche il settore retail con il 93% di reach, spinto dagli eCommerce di arredo casa e bricolage oltre che di articoli sportivi. Lo sport cresce dell’8% rispetto al 2020 e coinvolge 31 milioni di persone, pari al 77% della popolazione digitale italiana.

Per quanto riguarda la penetrazione dei siti di salute i visitatori si attestano sui 31,4 milioni, l’1% in più rispetto all’anno precedente e lo stesso vale per i siti Government che restano in linea con i dati di marzo 2020.

Pandemia: il momento giusto per realizzare un sito web

In questo scenario che vede Internet come protagonista diventa sempre più importante per le aziende avere una presenza online e affidarsi a web agency specializzate in realizzazione siti web su Roma o sulle altre città di interesse oltre alla capitale.

Un sito web ben fatto accresce la reputazione, migliora l’immagine aziendale e genera nei clienti una sensazione di affidabilità, che si traduce nel tempo in un numero di conversioni superiori. La pandemia, infatti, ha cambiato radicalmente i comportamenti delle persone. Oggi si acquista molto di più online e cvi si affida al web per superare i limiti imposti da lockdown e distanziamento sociale. Non è tutto.

Da sempre il sito web rappresenta una vetrina sempre aperta, che a differenza del punto vendita tradizionale raggiunge l’utente ad ogni ora del giorno e da ogni luogo. Le persone dai loro smartphone e tablet possono acquistare con pochi click prodotti e servizi comodamente da casa e ricevere a casa la merce nel giro di pochi giorni.

Tuttavia, per ottenere vantaggi reali e concreti dalla realizzazione siti web a Roma o nelle altre città, è importante affidarsi a una web agency specializzata, che conosce il mondo del web e segue l’evoluzione degli algoritmi dei motori di ricerca. Il miglior sito web, infatti, non è solo bello da vedere e accattivante: al web design si aggiunge l’importanza della SEO per posizionare il sito sulla prima pagina di Google e aumentare visibilità, clienti e vendite.

Sicuramente la pandemia ha cambiato il comportamento digitale delle persone e le abitudini di acquisto portando sempre più utenti a cercare risposta alle loro esigenze online. Per questo siamo sicuri che anche nel 2022 i siti web avranno un’importanza fondamentale nelle strategie di crescita di ogni business.