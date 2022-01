Il Nike Fusion Conditioning è un programma di lavoro basati sul principio del Circuit & Interval Training.

Il corso viene fornito dal centro sportivo A. S. D. Fiteducation di Brescia. Il centro si trova in via Luciano Manara, 48.

Nike Fusion Conditioning: come funziona e cosa offre

L’obiettivo principale del Nike Fusion Conditioning è sviluppare resistenza cardiovascolare, unitamente alla preparazione muscolare.

Grazie a questo esercizio sarà possibile tonificare i muscoli, e aumentare la propria resistenza per correre più a lungo.

Con questo programma si utilizzano diversi attrezzi, dallo step, all’indor Cycling, al BoxFit. A questi vengono combinati diversi workout, in modo da realizzare un allenamento completo ed efficace.

Si tratta di un programma di allenamento modulare, adatto a tutti i livelli di Fitness.

Il programma è rivolto a chi vuole allenare in modo completo il fisico, sia dal punto di vista cardiovascolare che muscolare. Chi decide di cominciare il programma Nike Fusion Conditioning desidera allenarsi in modo mirato per raggiungere rapidamente i suoi obiettivi.

Il programma è efficacie per ogni tipo di allievo, e può essere personalizzato in base all’esigenza specifica. È necessario, però, seguire la periodizzazione del programma e portarlo avanti con costanza.

Altri corsi del Fiteducation di Brescia

Il centro sportivo offre numerosi corsi oltre al Nike Fusion Conditioning.

Tra questi Acrovibes, e Fit Kombat. Il primo unisce la ginnastica acrobatica con quella calistenica. Il secondo, invece, fonde tecniche di varie arti marziali, trasformandole in un allenamento fitness.

Chi ha bisogno di staccare un po’ la spina può seguire il corso reaxing che agisce direttamente sull’equilibrio di corpo e mente. Reax Fitness non è il solito corso di acqua fitness, ma ha qualcosa in più: vi sono infatti quattro tipi di lavoro, ovvero pilates, yoga, functional e Tone and Conditioning.

Presso il centro FitEducation si possono scegliere tantissimi altri corsi come Pilates Ballet Barre, Ag on, Antigravity, Crab, Ntc, Blackroll, Deva Yogamind, Glp Academy, Kogy, Red Training, Capoeira Fitness, Ipath, Low Pressure, e Thai Boxe.

Quest’ultimo in particolare unisce l’allenamento elaborato del Muay Thay, con quello della boxe. Si combina quindi l’allenamento con il sacco a quello con la corda, e le sequenze di combattimento si alternano a quelle di fitness. L’allenamento viene svolto con musica di sottofondo, e le tecniche sono facili e alla portata di tutti. Il programma di la oro permette di elevare l’autostima, e di migliorare il benessere psico-fisico.

Per informazioni compilare il form alla sezione contatto del sito di FitEducation.