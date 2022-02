I giochi con i palloncini sono un buon passatempo per feste di compleanno e attività all’aperto per bambini. Vi sono tantissimi giochi che si possono fare, dai gavettoni, alla palla avvelenata.

Alcuni di giochi possono essere svolti sia all’aperto che al chiuso a seconda dei partecipanti, mentre altri è consigliabile svolgerli solo all’aperto.

Per organizzare la festa perfetta bastano pochi elementi: dei palloncini, un po’ di spazio libero, e tanta voglia di divertirsi.

Insomma, basta solo un po’ di fantasia per inventare giochi originali e divertenti.

Palla avvelenata con palloncini

Con i palloncini si possono ricreare battaglie di palla avvelenata. Il segreto è riempire i palloncini d’acqua per metà, e chiuderli bene.

Per questo gioco serve ovviamente uno spazio piuttosto ampio, non ha importanza che sia all’aperto o al chiuso, l’importante che vi sia lo spazio sufficiente per creare il campo per la palla avvelenata.

I bambini devono essere divisi in due squadre da sei bambini ciascuna, e ognuna avrà a disposizione tre palloncini per volta da lanciare contro gli avversari.

I bambini devono cercare di prendere i palloncini al volo senza romperli, o a schivarli per non farsi eliminare. In questo gioco, infatti, chi viene bagnato deve abbandonare il gioco. vince la squadra che subisce meno eliminazioni.

Giochi con i palloncini: muscoli di palloncini

Per questo gioco si utilizzano dei palloncini grossi, di quelli per le feste. Questi possono essere riempiti d’acqua oppure di aria, a seconda della difficoltà che si vuole dare al gioco.

Ogni squadre è composta da cinque bambini: uno dovrà stare al centro con le braccia alzate e con indosso una maglia manica corta XXL da adulto, e gli altri quattro dovranno riempire questa maglietta con i palloncini stando attenti a non farli cadere.

Ogni squadre ha a disposizione tre minuti per creare un omino tutto muscoli vivente. Allo scadere del tempo, vince la squadre che inserisce più palloncini nella maglietta.

Tiro a segno con i palloncini

Sul pavimento disegnare un bersaglio. I bambini si devono porre ad una distanza di almeno tre metri da bersaglio, e provarlo a colpire con dei palloncini riempiti di acqua colorata. Ogni bambino avrà il proprio colore.

Vince il bambino che fa più punti colpendo il bersaglio.

Giochi con i palloncini: Pignatta di palloncini

Prendere diversi palloncini di quelli grossi per decorare le feste, e riempirli con caramelle di piccole dimensioni servendosi di un imbuto per ricreare una pignatta.

Quando il palloncino è sufficientemente pieno di caramelle, gonfiarlo con dell’aria.

Fare lo stesso con tanti palloncini quanti sono i bambini. In alternativa, è possibile dividere i bambini in squadre, e uno per volta colpirà il proprio palloncino.

Vince il bambino, o la squadra, che rompe per primo/a il palloncino e recupera tutte le caramelle.