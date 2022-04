Giustificare assenza al collegio docenti: ecco come fare e cosa occorre

La scuola si prefigura indubbiamente come uno degli ambiti fondamentali per la crescita: sin da piccoli, appena dopo la mamma, veniva proprio la maestra. La figura della maestra, infatti, risulta davvero fondamentale, questo perché sprona e plasma il bambino: le buone abitudini, oltre quelle impartite dai propri genitori, vengono insegnate a scuola dove il bambino ha la possibilità di interagire ed interfacciarsi con gli altri bambini. Oggi parliamo proprio di scuola ed in particolar modo del collegio docenti: vediamo insieme come giustificarsi e cosa occorre.

Soprattutto quando si è bambini, quello che si pensa è che gli adulti siano super organizzati e coordinati in ogni minimo dettaglio: tuttavia l’agglomerato di persone richiede molta calma e pazienza, proprio perché ognuno di noi sviluppa delle proprie caratteristiche e dei propri lati. Coordinare un gruppo si prefigura, quindi, come una delle attività più complicate e questo si ripercuote sulla scuola, proprio per questo motivo anche i docenti hanno bisogno di coordinarsi e di dialogare ed ecco il perché della necessità del collegio docenti, vediamo ora quindi cos’è.

Cos’è

Sappiamo benissimo quella che è la gerarchia scolastica, ed ovviamente che a capo di una scuola vi sia proprio il preside: tuttavia questo non si limita a questo, poiché esiste un vero e proprio organo tecnico scolastico, che è proprio il collegio docenti. A comporre il collegio docenti sono, ovviamente, sia professori di ruolo che non in servizio nell’istituto; proprio a tal proposito, infatti, risulta utile sottolineare che tutti i docenti all’interno del collegio sia equiordinati al dirigente scolastico.

Cosa fa

Il collegio docenti svolge numerose funzioni, fra cui deliberare in materia didattica: ciò vale a dire che si occupa dell’azione educativa dello stesso. Ovviamente questo è uno fra i tanti compiti assegnati al collegio dei docenti, il cui obiettivo fondamentale è proprio quello di promulgare e far in modo che la cultura e conoscenza sia sempre più diffusa.

Come giustificarsi

Sottolineata l’importanza del Collegio Docenti, come avrete capito, si tratta di un incontro importante nonché obbligatorio, come stabilito dal CCNL Scuola: è proprio per questo motivo che l’assenza va giustificata come un’assenza tipica, e quindi indicando i motivi o presentando certificato medico.