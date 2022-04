Pergolato in legno: quali permessi servono

Un pergolato in legno è una grande risorsa per la tua casa. Sia funzionale che estetico, ti permette di goderti la vita all’aria aperta rimanendo al riparo. Questo è un elemento che può fare la differenza nella disposizione della tua casa.

Tuttavia, l’installazione di una pergolato in legno prevede molto spesso dei passaggi a monte. Ma soprattutto, rientra nell’edilizia libera o bisogna richiedere specifici permessi? In questo articolo faremo un po’ di chiarezza in tema di permessi, regolamenti edilizi e rispetto delle leggi locali.

Come viene definito il pergolato dalla legge?

Anche se il pergolato viene realizzato su una proprietà privata, ciò non significa che si non sia soggetto a una rigida normativa. Conoscere i regolamenti nazionali e locali è di fondamentale importanza per evitare di incorrere in sanzioni o in un possibile procedimento penale per abuso edilizio.

Per capire come muoversi nella realizzazione di un pergolato, dobbiamo innanzitutto comprendere cosa intende la giurisprudenza con questo termine. La Cassazione definisce pergolato come:

“una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli che offrono sostegno”.

In linea di massima, dunque, il pergolato è una struttura autoportante, di modeste dimensioni, definita da elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento.

Pergolato: permesso di costruire o edilizia libera?

La normativa edilizia non è sempre chiara in materia, ma le sentenze ci vengono incontro per tracciare delle linee guida. Un pergolato in legno può rientrare nell’edilizia libera o in quella che prevede il titolo edilizio a seconda della sua tipologia.

Per poter rientrare nell’edilizia libera, un pergolato in legno deve essere:

facilmente amovibile e spostabile;

privo di una copertura solida ma attrezzato con piante rampicanti e teli leggeri tali da offrire un piccolo riparo;

libero su almeno tre lati.

La rimozione di questo pergolato in legno deve essere semplice, trattandosi di opera leggera e priva di componenti murarie. Un pergolato aperto sulla tettoia e su almeno tre lati (sono ammessi solo i tendaggi) non comporta una diversa destinazione d’uso dello spazio che occupa e quindi non costituisce abuso edilizio.

Ne deriva che tutti i pergolati in legno non aventi questi tre requisiti rientrano nell’edilizia non libera. Quindi, se la struttura muta radicalmente e stabilmente l’area di destinazione, ha un carattere permanente e un tetto fisso, allora viene equiparata a una tettoria e richiede il PDC (permesso di costruire) e la dichiarazione di inizio lavori (SCIA e Cila). In caso di dubbi sulla prassi da seguire, è bene affidarsi ai consigli di un professionista.