Vivere in America con visto, casa e un lavoro

Se siete in procinto di cambiare la vostra vita trasferendovi in America, allora serviranno delle informazioni e dei consigli utili per una buona partenza. La ricerca di lavoro, i visti e le lotterie hanno all’interno tanti contenuti, utili per soddisfare l’american dream. Ma come si agisce invece per un completo trasferimento oltreoceano? Chi si trasferisce è pienamente cosciente della rigidità delle politiche migratorie e della difficoltà spesso che richiede il reperimento di un lavoro stabile. Spesso la quantità di operazioni e documentazioni burocratiche, fa finire velocemente il desiderio di traferirsi, anche alle persone più volenterose. Per altri versi invece ci sono notevoli informazioni confuse, a causa delle quali si rischia di sprecare tantissime energie per poi trovarsi al punto di partenza. Ecco alcuni consigli attraverso cui poter progettare il proprio trasferimento in America, anche se è sempre altamente consigliabile contattare un avvocato per immigrazione stati uniti, come il demaio-law.

Il visas per gli USA

I visti in America dipendono sostanzialmente dalle motivazioni che stanno alla base del viaggio, insieme alla durata. I visti più diffusi sono senza dubbio il B-1 e il B-2, utilizzati per viaggi d’affari e di lavoro come le conferenze, le riunioni e le negoziazioni o per trascorrere delle vacanze o usufruire di particolari servizi medici. Un altro visto per non immigrati molto utilizzato per la sua utilità è il visto F, utilizzato per motivi legati allo studio presso uno specifico programma accademico americano come la scuola elementare o un corso universitario o, in prima posizione, per un corso di lingua. Un ulteriore visto estremamente utilizzato è l’Exchange Visa, utilizzato molto da chi svolge scambi culturali e tirocini accademici. Infine, tra i più utilizzato sul piano internazionale, di attesta il visto A,G NATO, utilizzato da diplomatici e funzionari stranieri e governativi attivi in organizzazioni internazionali a tutto tondo.

La lotteria americana

Ogni anno il governo in America consente di accedere all’interno del continente grazie ad un vero e proprio sorteggio in cui si mettono a disposizione la bellezza di 50.000 green cards per tutti i cittadini del mondo. La carta verde infatti consente, a coloro che la posseggono, di vivere in America in veste di residente ufficiale lavorando a tempo indeterminato senza essere provvisti di alcun tipo di visto. Chi potremmo definire fortunato, può ricevere la carta dal datore di lavoro, mentre per molte persone la green card rappresenta una grande opportunità di riscatto sociale e continentale.