Cappello di paglia: quali sono i migliori modelli in vendita? Quanto costano?

Il mondo della moda è indubbiamente uno dei più sfaccettati: giocare con gli stili, con gli indumenti risulta essere una delle cose più semplici. Indossare un capo ci permette di tornare indietro nel tempo, oppure di trasformarci in una persona totalmente differente grazie alla varietà di modelli a nostra disposizione. Uno degli accessori maggiormente in uso nell’ultimo periodo è il cappello di paglia: vediamo insieme quali sono i migliori modelli in vendita e quanto costano.

Quante volte eravate sul punto di comprare un cappello, ma poi vi siete chiesti se effettivamente fosse quello che stavate cercando? Comprare un cappello, talvolta, può risultare molto difficile, questo perché uno dei pensieri che maggiormente ci affolla la testa è se questo ci può stare effettivamente bene: inoltre i modelli a nostra disposizione sono davvero innumerevoli, cominciamo però da quello in paglia e vediamo insieme la sua genesi e quali sono i migliori modelli.

Storia

La storia del cappello di paglia è davvero molto antica, questo perché l’arte dell’intrecciare fili di paglia è stata sempre una consuetudine dell’uomo. Questo metodo, infatti, si impone per essere il più semplice al fine di costruire oggetti belli e soprattutto utili. Una delle necessità che di certo potevano emergere nel corso del tempo era indubbiamente quella di proteggersi dal sole e intrecciare filamenti di paglia con l’intento di costruirne un cappello risultò subito una delle idee principali.

L’uso di intrecciare filamenti di paglia risale già al XIV secolo, tuttavia, fu solo nel 1714 che divenne una vera e propria arte grazie a Domenico Michelacci: fu proprio grazie a quest’ultimo che si formò una vera e propria accademia. Le opere vennero prontamente esportate e Michelacci cercò di creare un ambiente ideale per far crescere in maniera rigogliosa la materia prima.

Migliori modelli

Come abbiamo visto, l’arte di realizzare cappelli di paglia è comunque un’attività che si prefigura come antica e davvero molto ricercata. Proprio per questo motivo sono molte le botteghe specializzate proprio in questo prodotto.

Una delle aziende leader in questo settore è la Cappelleria Melegari che da anni ormai si prefigura come una delle aziende principali in questo settore. L’azienda propone numerosi modelli, che vanno incontro alle più vaste necessità: alcuni modelli si prefigurano come maggiormente legati alla tradizione contadina e proprio per questo motivo, ricordano quello stile; altri, invece, maggiormente legati ad uno stile più innovativo e recente, impreziositi da numerosi dettagli. Per quanto riguarda il prezzo, partiamo da una base di poco meno di 10 euro, sino ad arrivare anche ad 80 euro.