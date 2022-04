Fidanzato di Giulia Calcaterra: chi è? Di che si occupa? Pagina Instagram e curiosità

Il mondo dello spettacolo è sicuramente in grande evoluzione: rispetto al passato, le figure che compaiono oggigiorno alla TV sono davvero innumerevoli. Oggi ormai non è più necessario fare la gavetta, ma basta avere un discreto numero di follower sui social principali per acquistare notorietà. Oggi ci occupiamo di una figura abbastanza popolare nel mondo dello spettacolo, ossia Giulia Calcaterra: scopriamo un po’ di più sulla sua vita privata, chi è il suo fidanzato, di cosa si occupa, pagina Instagram e curiosità.

Oggigiorno quando accendiamo la TV vediamo sempre figure nuove: questo perché, grazie all’utilizzo massivo della tecnologia, è davvero molto semplice avere seguito sui principali social. Tutto quello che serve è uno smartphone e un po’ di fantasia nel condividere contenuti interessanti: ora entriamo nel vivo della guida e scopriamo un po’ di più su Giulia Calcaterra.

Chi è

Come avrete ben immaginato, Giulia Calcaterra è una nota show girl italiana: ha 30 anni, ed è nata il 3 Novembre del 1991 a Magenta. E’ una ragazza davvero solare e proprio per questo motivo è stata subito amata dagli italiani; la sua infanzia l’ha vissuta principalmente a Cerano dove, dall’età di 8 anni, ha cominciato a praticare ginnastica a livello amatoriale. La carriera da ginnasta si rivela comunque promettente, difatti nel 2011 vince addirittura una medaglia. Per quanto riguarda gli studi, si diploma al liceo artistico e decide di intraprendere il corso di laurea di Design degli Interni presso il Politecnico di Milano.

Lo spettacolo

Giulia decide di intraprendere già da molto presto la carriera di show girl ed infatti partecipa al noto concorso di bellezza “Miss Italia”; tuttavia la sua carriera non termina qui, difatti decide di partecipare anche ad Italia’s Got Talent esibendosi proprio come ginnasta: da lì la sua carriera comincia a decollare e prende parte anche a numerosi talk show.

Vita privata

Veniamo ora alla domanda sicuramente più richiesta della guida, riguardo la vita privata di Giulia Calcaterra: sicuramente vi ricorderete bene di Nick Pescetto, ebbene, la coppia purtroppo si è lasciata. Giulia, infatti, è stata ospitata per numerose interviste sull’accaduto; tuttavia dopo quattro anni di relazione i due si sono lasciati: si presume che i due si siano lasciati proprio a causa di un tradimento da parte del giovane.