Studenti in sessione: come avere la giusta energia per prepararsi agli esami

L’università è un percorso irto di ostacoli, ma anche di grandi soddisfazioni, a patto di “restare sul pezzo” e di procedere a spron battuto con gli esami. E ogni esame è una tappa da approcciare con grande cura e attenzione, da non prendere sottogamba. Purtroppo alle volte può capitare di essere stanchi, o di non avere sufficiente voglia, ma ci sono delle strategie che consentono di riprendere la propria lucidità perduta e di trovare la motivazione per studiare, affrontando al meglio la sessione che si avvicina.

Istruzioni per trovare la giusta motivazione per studiare

Per prima cosa, è bene pensare sin da subito al dopo, per motivarsi e per godersi poi il meritato premio. In secondo luogo, come insegnano gli esperti dell’organizing domestico, è fondamentale creare uno spazio ordinato e pulito, che possa così infondere sicurezza e regalare tranquillità, favorendo una dote chiave come la concentrazione. Si consiglia inoltre di cancellare ogni possibile fonte di distrazione, dedicandosi allo studio senza prendere in mano lo smartphone, e senza gironzolare sui social network. Un buon sistema è staccare la connessione Internet se non serve per studiare, così da bloccare volontariamente la navigazione sul web quando ci si prepara al PC.

Se il calo di energie dipende da una carenza alimentare, invece, oltre ad abbracciare una dieta più sana ed equilibrata, è possibile ricorrere ad alcuni multivitaminici reperibili anche online: si tratta di prodotti utili per fornire al corpo l’energia necessaria per studiare, migliorando così anche la propria prestazione didattica. Naturalmente la tranquillità in sede di studio viene data anche e soprattutto da una pianificazione attenta e metodica. Sapendo cosa si deve studiare ogni giorno, sarà molto più facile dedicare le energie principali allo studio, evitando di perdersi nella confusione e nel dubbio.

Altri trucchi per rendere al massimo in vista degli esami

Come detto, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, ed è bene optare per alimenti corroboranti come una sana tazza di cereali la mattina, per fare il pieno di magnesio. Inoltre, è altrettanto importante staccare dallo studio e ritemprare il corpo con un po’ di sana attività fisica all’aperto. Non è necessario correre o affrontare altri sport stancanti, dato che basta una semplice passeggiata per attivare il metabolismo e per fare il pieno di energia (oltre che di vitamina D). A seguire, anche i the e le tisane possono aiutare a rilassarsi ulteriormente o ad aumentare la concentrazione, mentre la sauna permette di scaricare tossine e tensioni al seguito.

È chiaro che, oltre allo sport, servono altri momenti di distrazione, anche per premiarsi del lavoro svolto. Dunque sì alle uscite insieme agli amici, agli aperitivi e alla classica maratona di serie tv nel weekend. Infine, anche le maschere di bellezza hanno i loro perché.