Mela caramellata: come prepararla? Che origine ha questa ricetta?

Cucinare è indubbiamente uno dei piaceri della vita: tutti noi ci siamo cimentati, almeno una volta, nella cucina preparando chi più chi meno i nostri piatti preferiti. La nostra Italia e, in generale, la nostra cucina mediterranea è una delle più amate a livello mondiale e proprio per questo motivo che viene replicata da tutte le culture. Oggi, come avrete capito, ci occupiamo di cucina e in particolar modo della ricetta delle mele caramellate: vediamo insieme come prepararle e le origini di questa ricetta.

La domenica è il giorno in cui tutti noi vogliamo il dolce: c’è chi ha un accordo fedele con il pasticciere e chi, invece, decide di cimentarsi nella cucina. Cucinare un dolce non è sempre così semplice, bisogna stare attenti ai tempi di lievitazione, a quelli di cottura con il rischio anche di compiere qualche danno. Una delle ricette principali è indubbiamente quello delle mele caramellate, vediamo subito come farle.

Come cucinarle

Fare delle mele caramellate è davvero molto semplice: se nella vostra dispensa avete delle mele che vi avanzano, dello zucchero e tanta pazienza, è proprio la ricetta adatta al caso vostro. Ad ogni modo esistono davvero molte ricette, che si distinguono in base alla cottura che può essere in padella, se volte qualcosa di più semplice, o al forno. Innanzitutto, quello che vi serve, sono proprio le mele rosse: sentitevi liberi di farne quante volete, gli ingredienti richiesti sono pochi e, soprattutto, non vi faranno sentire in colpa per via del fatto che si tratta in ogni caso di frutta.

Ingredienti

Per preparare 5/6 mele caramellate, sarà necessario 5/6 mele rosse, 260 grammi di zucchero semolato, 140 grammi di acqua, 1 cucchiaio di glucosio (o in alternativa potete scegliere tranquillamente del miele) e, se volete dar loro un colore più vivo, anche del colorante alimentare.

Procedimento

Preparare le mele caramellate è davvero semplice, difatti vi basterà immergere le mele all’interno del vostro sciroppo e, successivamente, infornarle alla temperatura di 150° se volete una cottura al forno.

Origine ricetta

Per quanto riguarda l’origine della ricetta, sicuramente il vostro passato di bambino vi avrà riportato alla testa l’immagine della strega e della mela caramellata. In realtà la mela caramellata è un dolce alquanto recente e di origine statunitense. Questo dolce fu inventato dall’americano Kolb agli inizi del Novecento, per poi essere ricordato da tutti i bambini del mondo.