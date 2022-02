Vanno sempre più di moda i giochi in cui si deve indovinare i personaggi famosi. Forse perché siamo così abituati ad osservare il mondo dello spettacolo, che siamo sicuri di conoscere meglio delle nostre tasche tutti quei beniamini che offrono intrattenimento tramite film, programmi, canzoni, e tanto altro.

Vi sono tantissime applicazioni per lo Smartphone, sia per bambini che per adulti, che permettono di svagarsi in questo modo.

Questi giochi, però, possono essere ricreati anche nella vita reale, non solo sullo Smartphone. Sono ottimi da fare durante le feste, o in una semplice serata con gli amici.

In alternativa, per gli appassionati, vi sono anche dei libri. Un esempio, è il libro di Juliette Saumande, dal titolo “Chi sono? Indovina i grandi personaggi della storia”. Il libro illustrato è adatto sia per grandi che piccini, e permette di indovinare più di settanta personaggi diversi.

Infine, sembrerebbe che il presto sarà disponibile il gioco “indovina chi” con i personaggi famosi.

Indovinare personaggi famosi: applicazioni per giocare insieme

Per chi ama questo genere di gioco, vi è una selezione di applicazioni diverse applicazioni da portare sempre con sé.

Una di queste è Indovina Vip Italia, disponibile sull’Apple Store. Questo, richiede almeno iOS 4.3, e può essere installato sia su iPhone che su iPad. L’applicazione necessita di 45Mb di spazio liberi sul proprio dispositivo.

Al giocatore vengono dati tre indizi testuali e un’immagine. Vi sono, inoltre, delle lettere per comporre il cognome del personaggio famoso.

Un altro gioco è Akinetor, disponibile sia per iOS, sia per Android. Occupa circa 49Mb. A differenza di quello precedente, questa volta è il gioco a dover indovinare il personaggio pensato dall’utente. Il gioco porrà diverse domande a cui il giocatore deve rispondere. La cosa divertente è che questo gioco indovina il 90% delle volte. Questo gioco è disponibile anche per Pc, e si può giocare direttamente online senza dover installare alcuna applicazione.

Crea il tuo indovina chi

Creare il proprio “Indovina chi Vip” è facilissimo, basta soltanto carta, penna, e un vasetto di ceramica o in alternativa una scatola di cartone.

Per giocare a questo gioco servono un minimo di tre persone. Non vi è un limite massimo di giocatori, ed eventualmente si può giocare anche in squadre.

Due giocatori si devono mettere al centro della stanza, dandosi la schiena l’un l’altro. Una terza persona scrive alcuni nomi di personaggi famosi su dei foglietti di carta, e li inserisce piegati in un vaso.

Uno dei due giocatori al centro dovrà pescare il nome, mentre l’altro dovrà porre le domande e tentare di indovinare i personaggi famosi pescati. Alla fine del turno, i ruoli saranno invertiti. Vince il giocatore che indovina più personaggi.